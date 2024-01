Giovanni Di Gianfrancesco e Mattia, marito e figlio di Manuela Arcuri/ “L’ho corteggiata tanto e…”

Giovanni Di Gianfrancesco, chi è il marito di Manuela Arcuri: il figlio Mattia

Manuela Arcuri è ospite di Caterina Balivo oggi pomeriggio, lunedì 22 gennaio 2024, nel salotto de La volta buona. L’attrice ripercorrerà le principali tappe della sua vita, tra carriera professionale e sfera privata. E proprio il suo privato la vede, ormai dal 2010, sentimentalmente legata al suo Giovanni Di Gianfrancesco. La coppia si è fidanzata nel 2010 e nel 2013 hanno celebrato il loro primo matrimonio, a Las Vegas. L’anno dopo, nel 2014, è nato il figlio Mattia, per poi celebrare nuovamente le nozze nel luglio 2022 sul lago di Bracciano.

“Nel 2013 abbiamo deciso di fare un viaggio a sorpresa e siamo andati in questo bellissimo hotel a Las Vegas che faceva anche matrimoni. Io l’ho organizzato da qui per farlo poi lì, certo quel giorno eravamo da soli però è stato bellissimo“, aveva raccontato l’attrice in un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel novembre 2022.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: la relazione dal 2010 e il matrimonio

La storia d’amore tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è iniziata nel 2010 ma, dopo i primi mesi di frequentazione, una litigata ha rischiato di compromettere seriamente il loro rapporto. In un’intervista nel salotto di Verissimo, il marito della celebre attrice aveva confessato: “L’ho corteggiata tanto. Noi ci siamo frequentati per qualche mese 12 anni fa, poi abbiamo litigato. Non ci siamo parlati per due anni. Dopo due anni ci siamo rivisti a un compleanno e da lì non ci siamo più lasciati”.

Ora, invece, la coppia è più unita che mai e, dopo le prime nozze a Las Vegas, ha rinnovato le promesse con il matrimonio celebrato due anni fa presso il castello Orsini-Odescalchi, sul lago di Bracciano.











