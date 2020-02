Giovanni Gentile, marito Teresanna Pugliese/ “Siamo una famiglia. Il vero amore”

Giovanni Gentile è pronto a sostenere la moglie Teresanna Pugliese durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Pur non facendo parte del mondo dello spettacolo e non gradendo le luci dei riflettori, Giovanni Gentile, l’uomo che ha fatto innamorare Teresanna Pugliese, per amore della moglie, ha deciso di sostenerla e appoggiarla anche in questa sua nuova avventura. Giovanni, oltre ad essere il padre del piccolo Francesco, è il grande amore dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo cinque anni di convivenza, ha deciso di convolare a nozze diventando ufficialmente la signora Gentile. Dopo il fatidico sì, la vita di Giovanni e Teresanna, dal punto di vista pratico, non è cambiata molto ma i cambiamenti ci sono stati comunque. “Convivendo ormai da cinque anni non ci aspettavamo grossi cambiamenti. E invece devo dire che ci sono stati! Noi desideravamo tanto questa benedizione, abbiamo aspettato, le abbiamo dato il giusto valore. Ora ci sentiamo più uniti, più responsabili l’uno nei confronti dell’altra, siamo una famiglia a tutti gli effetti”, aveva dichiarato Teresanna dopo le nozze ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

GIOVANNI GENTILE, TERESANNA PUGLIESE: “MI HA FATTO UNA CORTE SERRATA”

Conquistare il cuore di Teresanna Pugliese, per Giovanni Gentile, non è stato facilissimo. A svelare tutto è stata proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo il matrimonio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Pomeriggio 5 Magazine, ha raccontato di aver ceduto al fascino del marito solo dopo un lungo corteggiamento. “Giovanni è un uomo d’altri tempi per il suo stile, il suo modo di fare e di pensare. Non usa i social, si dedica al lavoro e soprattutto alla famiglia. Mi permetto di dire che Giovanni non ha niente a che vedere con molti trentenni di questa generazione. Mi ha fatto una corte serrata, che andava al di là del mio personaggio perché non sapeva niente di me e della mia esperienza televisiva”, raccontava Teresanna che ha poi più volte definito Giovanni “il vero amore”.

