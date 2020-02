Grande Fratello Vip, tre nuove concorrenti/ Chi entrerà in Casa? Tutte le ipotesi

Nelle passate ore la pagina social ufficiale del Grande Fratello Vip ha confermato l’ingresso nella Casa di tre nuove concorrenti. Questa sera, dunque, tre donne teoricamente “Vip” varcheranno la fatidica porta rossa che darà loro accesso all’abitazione di Cinecittà più spiata d’Italia. Ora possiamo restringere le ipotesi al solo sesso femminile, ma al momento non sono ancora stati svelati i nomi ufficiali delle tre concorrenti che andranno ad affiancare da stasera i “vipponi”, contribuendo in tal modo a sconvolgere gli attuali equilibri esistenti. Nelle ultime ore ad essere d’accordo sul primo nome quasi ufficiale sono stati diversi siti specializzati in tv e gossip tra cui il portale TvBlog.it che ha anticipato l’ingresso dell’ex tronista Teresanna Pugliese. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Francesco Monte, poi divenuta tronista nel medesimo programma ma oggi felicemente sposata e madre di un bambino che si chiama non a caso proprio Francesco. Altre tre nomi di possibili candidate pronte ad accedere al GF Vip sono stati avanzati invece dal sito Chetvfa. Si tratta di Asia Valente, influencer e modella che in passato aveva già tentato la strada dei reality prendendo parte allo spin off di Mediaset Play, Saranno isolani. Ulteriore nome, quello di Sara Soldati, già protagonista del gossip nostrano per via della sua vicinanza al portiere del Real Madrid, Courtois.

GRANDE FRATELLO VIP, TRE NUOVE CONCORRENTI IN CASA

I posti messi a disposizione per le tre nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono solo tre, ma le candidate abbondano. Oltre alle ipotesi finora emerse, se ne aggiungono altre che potrebbero rimettere tutto in discussione. Il portale 361 Magazine, vicino ad Alfonso Signorini, conduttore del reality di Canale 5, avrebbe annunciato la presenza di Patrizia Rossetti, conduttrice storica che oggi si presta alle televendite e che nelle passate settimane aveva lanciato un appello proprio a Signorini affinché la prendesse in considerazione per un eventuale ingresso in corsa. La Rossetti non è del tutto nuova al mondo dei reality avendo partecipato a Pechino Express in coppia con la collega Maria Teresa Ruta nella medesima edizione che vide protagonisti anche Adriana Volpe e Andrea Montovoli. A lei si affianca anche il nome di Natalia Bush, modella, come invece emerso dal sito RealityHouse. Insomma, di carne al fuoco sembra essercene a sufficienza e non è escluso che le tre donne che entreranno ufficialmente nella Casa più spiata d’Italia possano poi essere messe subito al televoto dando la possibilità al pubblico da casa di sceglierne solo una da far restare in qualità concorrente ufficiale.

