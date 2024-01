GIANNI MADDALONI, PAPÀ DI MARCO MADDALONI/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: “Per me tu sei un campione!”

Marco Maddaloni, le commoventi parole di papà Gianni: “Sei un campione“

Sorpresa per Marco Maddaloni nella Casa del Grande Fratello 2023: mentre il concorrente è freezato in salone, da solo, dalla Porta Rossa fa capolino il padre Gianni. Ricordando alcuni errori del passato, l’uomo si rivolge al figlio con parole dolcissime e che lo portano alla commozione: “L’errore che ho fatto è che non ti sono stato vicino. Per me tu sei un campione, credimi Marco: ti voglio tanto bene. Non avrei mai lasciato la mia gente in questi giorni, ma se lo faccio è perché ti voglio tanto bene. Per i figli si fa tutto Marco, tutto“.

Caterina Iuliano, chi è la mamma di Marco Maddaloni/ "Le ho chiesto scusa con una lettera..."

Sfreezato dalla produzione, Maddaloni in lacrime abbraccia forte suo papà. Per lui le rinunce e i sacrifici fatti dai genitori si sono rivelati alla fine fondamentali, per la loro famiglia e per la crescita sua e dei suoi fratelli: “Se siamo quelli che siamo è grazie a mamma e a te. Avete fatto tante rinunce, ma ad oggi sono padre e so perché le hai fatte. Le hai fatte per renderci quello che siamo adesso“. Papà Gianni, infine, gli rivolge un messaggio importante a dimostrazione del loro legame in famiglia “Sempre uniti, perché ogni genitore vuole questo” (Aggiornamento di Ruben Scalambra)

Marco Maddaloni pronto a lasciare il Grande Fratello 2024?/ Frasi non lasciano dubbi: "Resto 10 giorni"

Giovanni Maddaloni, chi è il papà di Marco: sorpresa al Grande Fratello 2023

Nella puntata in onda questa sera del Grande Fratello 2024, Marco Maddaloni avrà una sorpresa nella casa, l’ingresso del padre Giovanni. Non stati giorni facili per il concorrente del reality di Canale 5 che dopo dei dissapori con Rosy Chin ed altri inquilini ha rivelato a Paolo Masella le sue intenzioni ad abbandonare la Casa alla fine del contratto. La visita del padre, dunque, servirà per dargli coraggio e conforto. Del resto Marco e il papà Gianni, in passato hanno avuto alcune discussioni che li hanno divisi, adesso perà du hanno reinstaurato un ottimo rapporto ed allo judoca ricevere un abbraccio dal padre potrà fare solo che bene.

Romina Giamminelli, moglie Marco Maddaloni: “Mi sono ricreduta su Greta”/ “Gelosa di Perla? Mi fa piacere…"

Di Giovanni Maddaloni, papà di Marco si sa che è stato atleta di Judo presso la società DAI-TO CLUB di Napoli, diventando campione regionale nel ’78 insieme alla sua squadra. Ed è stato lui a trasmettere i valori dello sport al figlio, Marco in un’intervista rilasciata subito dopo la vittoria all’Isola dei famosi ha confessato: “Ho trionfato all’Isola dei famosi grazie a quei valori che mi ha insegnato lo sport e mio padre. A partire dal rispetto per le regole e per gli avversari”

Marco Maddaloni, il padre Gianni confessa: “Rischiato amicizie sbagliate”

Giovanni Maddaloni e la moglie Caterina Iuliano hanno tre figli, oltre a Marco Maddaloni concorrente del Grande Fratello 2024 sono genitori di Laura Maddaloni e Pino Maddaloni, tutti e tre judoka Italiani. In particolare Pino è ritenuto da tutti uno degli atleti più rappresentativi della storia del judo italiano di sempre. Il concorrente del Grande Fratello 2024, anche se non sono mancate discussioni, è legatissimo al padre ed il suo primogenito si chiama Giovanni.

Il passato di Gianni Maddaloni papà di Marco non è stato facile, lui stesso in un’intervista alla BCC ha rivelato: “A 16 anni, dopo la morte di mio padre ero un piccolo teppista che vagava in giro su uno scooter, correvo quotidianamente il rischio di fare amicizie sbagliate e di intraprendere una strada pericolosa. A 18 anni, poi, ho varcato la soglia di una palestra di Judo dove ho incontrato colui che sarebbe diventato il mio maestro, Enrico Bubani, noto come Lupo”











© RIPRODUZIONE RISERVATA