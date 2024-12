Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni: il matrimonio nel 2019

Marco Maddaloni, che oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, ha ottenuto importanti vittorie nella sua carriera sportiva. Ma il trionfo più importante della sua vita è sicuramente la sua famiglia, alla quale è affezionatissimo, dai genitori ai fratelli sino al nucleo familiare costruito al fianco della moglie Romina Giamminelli, alla quale è sentimentalmente legato da circa 15 anni.

Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni/ Il primo incontro: "Quando l'ho conosciuta..."

Romina Giamminelli non è una donna appartenente al mondo dello spettacolo e si è sempre tenuta lontana da riflettori e telecamere: originaria delle Seychelles, è nata a Napoli nel 1989 e ha sempre condotto una vita piuttosto riservata, dedita al suo lavoro e all’amore per la sua famiglia. La storia d’amore con Marco Maddaloni è decollata nel 2009 e, dopo un lungo fidanzamento, sono convolati a nozze nel 2019: il matrimonio è stato celebrato a Carinola, in provincia di Caserta, e la proposta era arrivata all’Isola dei Famosi quando lui era un concorrente in Honduras.

Marco Maddaloni, chi è e carriera/ Dal judo alla tv: i grandi trionfi sportivi e il successo nei reality

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli: la loro famiglia e i figli

Marco Maddaloni e la moglie Romina Giamminelli hanno costruito una bellissima famiglia, in cui si respirano affetto e amore: al loro fianco ci sono anche i 3 figli nati dalla loro relazione, Giovanni, Giselle Maria e Pino. La donna è sempre stata al fianco del judoka e l’ha sempre supportato durante le sue avventure professionali, non solo sportive ma anche televisive.

Quando il campione ha partecipato al Grande Fratello nell’edizione dello scorso anno, la moglie Romina ha fatto il tifo per lui da casa e aveva commentato le vicissitudini che l’avevano coinvolto e la condotta di Maddaloni nella Casa: “Io guardo tutto e se per me ci fosse stata malizia già sarei lì dentro! Io caratterialmente non sono gelosa; quando ero più piccola tantissimo delle amicizie, ma crescendo ho capito che non serve“. Per lei la gelosia è nociva perché “se hai una persona che non ti fa mancare nulla in senso affettivo, che è presente e protettiva, porta solo negatività”.

Mario Giamminelli, chi era il suocero di Marco Maddaloni/ "Sono riuscito a salutarlo, mi disse di..."