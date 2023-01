Giovanni Minoli: “Che voto mi do da papà? Un 9”/ “Mamma vedova a 50 anni con 7 figli”

“Appena diventato direttore di Rai Due gli ho affidato Giletti e ho detto a Guardì: massacralo e mi sa che ce l’ha fatta…”. Ha esordito così il giornalista Giovanni Minoli ospite de I Fatti Vostri. “Con mia madre me la cavavo malissimo, lei vedova a 50 anni con sette figli, solo bastone – ha continuato – io da quando ho l’età della ragione sono sempre stato in castigo, ne combinavo tante ed era semplice mettermi in castiga. Io mi chiamavo ‘3’ perchè ero il terzo figlio”. Sul suo esordio in tv: “Mi ricordo tutto, c’era Vacca, c’era Maffucci, abbiamo intervistato tutti e abbiamo visto che quello che si stava inventando. Ho rivisto quel programma e molte cose siamo andati vicini”.

Fra i tanti programmai creati da Giovanni Minoli anche Quelli della notte: “Gran merito di Renzo Arbore ma anche grandi discussione, fu il riscatto della provincia”. Forse non tutti sanno che Minoli ha creato anche Un posto al sole, la prima soap opera italiana: “E’ nata in un modo clamoroso, mi chiamano all’una notte e mi dissero che volevano vendere il centro di produzione di Napoli e che bisogna salvarlo. Io il giorno dopo ho portato l’idea di Un posto al sole, e il giorno dopo ancora il cdm l’ha approvato e abbiano iniziato a farlo, ci siamo inventato tutti. Oggi Un posto al sole è la prima industria di Napoli, 8mila posti di lavoro”.

GIOVANNI MINOLI: “CON MIXER INIZIAMMO A FARE I SONDAGGI NEL 1980”

Altro storico programma di Minoli è stato Mixer: “Iniziammo a fare i sondaggi nel 1980. Questa stagione abbiamo pensato una cosa interessante, riguardare gli anni ’80 e ’90 dell’ultimo secolo, visti attraverso gli occhi di Mixer, senza opinionisti e senza dibattiti, solo attraverso ciò che noi avevamo visto e credo che sta venendo fuori qualcosa di interessante. Ripartirà giovedì alle ore 23:00”.

Infine sulla famiglia Giovanni Minoli: “Che voto mi do come papà? 9. Come nonno sto cominciando a darmi i voti, le nipotine sono piccole e ieri in una trasmissione ho dedicato loro La cura di Battiato. I ragazzi sono quelli che risentono di più di quello che è capitato e gli effetti li vedremo nel tempo e penso che abbiano bisogno di cura”.

