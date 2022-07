Giovanni Minoli e Matilde Bernabei insieme dal ’74/ “Mi sono innamorata di altri…”

Giovanni Minoli e Matilde Bernabei: i due appartamenti separati, la prima uscita a messa e il matrimonio…

Si sono sposati, quasi 50 anni fa, “nella buona e nella cattiva sorte”, Giovanni Minoli e Matilde Bernabei, ed è proprio anche di questa “cattiva sorte” che i due hanno voluto raccontare in un’intervista esclusiva per il Corriere della Sera. Sposati dal lontano 74, lui uno dei capisaldi della Tv italiana, al timone di programmi come Mixer, Rai Storia, lei invece giornalista, con il padre fondatrice della Lux Vide e produttrice di programmi del calibro di Don Matteo. I due attualmente non vivono insieme ma in due appartamenti attaccati, senza porte comunicanti, ognuno con proprie chiavi e campanelli. Una scelta derivata da un momento crisi, ora conclusosi: “Abbiamo scoperto che stare in due case vicine è il modo sicuro per mantenere un rapporto – ha detto Giovanni aggiungendo poi – io avevo bisogno di vivere senza dire alcuna bugia”.

Emy Buono: "Il Grande Fratello Vip? Lo farei subito"/ L'ex Pupa pronta a stuzzicare…

Giovanni Minoli e Matilde Bernabei hanno poi raccontato degli inizi della loro storia d’amore, lui vedendola rimane: “rapito dalla sua anima”, lei invece lo ricorda: “Intelligente, creativo e figo, un vero principe azzurro”. Entrambi cristiani la loro prima uscita la fanno a messa “Da Don Franzoni”, racconta Matilde. Presto però un problema si presenta: il padre di Matilde non approva la relazione perché lei ha solo 20 anni mentre lui 29. A risolvere la situazione è Giovanni: «Le ho detto: sposiamoci. Non ero felice di sposarmi però ero felice di farlo con lei», ha confessato.

Guenda Goria dopo il dramma: "Mirko Gancitano sta soffrendo"/ Lui: "Abbiamo deciso di spostare le nozze"

Giovanni Minoli e Matilde Bernabei: i vari fidanzati/e “oltre” il loro matrimonio…

Ma nell’intervista Giovanni Minoli e Matilde Bernabei, con molta ironia, hanno anche voluto ricordare come le relazioni siano fatte anche da momenti crisi. Entrambi infatti, durante la loro storia d’amore hanno frequentato altre persone. Giovanni ha raccontato di essere un uomo molto passionale: “È capitato d’innamorarmi di altre donne”, ha detto. Ma anche lei, dopo un po’ d’insistenza ha ammesso di aver frequentato altri uomini: “Mi è successo d’innamorarmi di altri, ho avuto molti corteggiatori e fra questi qualcuno particolarmente straordinario, ma non ho mai smesso di amare Giovanni e quindi l’ho sempre riscelto”, ha detto.

Vittorio Lelli (Vic Radio Deejay), in ospedale dopo incidente con il parapendio/ Come sta? "Sono rotto…"

Giovanni Minoli ha addirittura raccontato di essere arrivato al punto di dover difendere Matilde Bernabei dal padre perché una volta fuggì nei fiordi con un nuovo fidanzato: “L’ho difesa perché l’ho capita. L’ho capita perché volevo essere capito anche io. E non volevo una libertà che lei non poteva avere”. Al presente si amano ancora, seppure in due appartamenti diversi, una scelta per entrambi ottima: “Ora ridiamo di più”, ha detto Matilde. Giovanni invece ha concluso dicendo: “Il volersi rivedere ogni volta, da quando non viviamo insieme, diviene una vera scelta quotidiana”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA