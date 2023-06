Giovanni Nuti, chi è il fratello di Francesco Nuti/ La carriera e il legame con l’attore

Giovanni Nuti, chi è il fratello di Francesco Nuti: la carriera

Giovanni Nuti è il fratello maggiore di Francesco Nuti, il popolare attore, regista e sceneggiatore morto nella giornata di ieri e il cui ricordo verrà celebrato a Oggi è un altro giorno nella puntata odierna. Nato a Firenze nel 1952, Giovanni Nuti è cresciuto assieme al fratello grazie all’amore dei genitori Renzo Nuti e Anna Giglio. Nella sua carriera si è formato come medico, compositore e scrittore. Ha inizialmente studiato canto popolare, per poi laurearsi nel 1979 in Medicina e Chirurgia. Da quel momento in poi ha avviato la sua carriera nell’ambito delle professioni sanitarie, iniziando ad occuparsi di medicina non convenzionale.

Focalizza il suo interesse sull’iridologia, dalle cui ricerche arriva alla pubblicazione di un Trattato nel 2001 e de La terapia iridologica nel 2009. Inoltre, parallelamente prosegue la sua attività di compositore e dal 1982 firma le colonne sonore dei film del fratello Francesco. Tale attività gli è valsa nel 1987 il Nastro d’argento per la migliore musica originale del film Stregati, oltre a un Ciak d’oro nel 1986 per la migliore canzone originale per il film Tutta colpa del paradiso.

Giovanni e Francesco Nuti: un legame indissolubile tra fratelli

Giovanni Nuti ha sempre avuto un legame profondissimo con il fratello, Francesco Nuti. Un legame che hanno spesso cercato di conservare nella privacy e che è sempre stato indissolubile, ancor più durante gli ultimi anni di vita dell’attore. “Francesco è mio fratello, cosa posso dire?”, aveva confessato a Domenica In nel 2021, intervenuto nel corso del programma di Mara Venier. “Sono 60 anni di vita passati insieme, piena di segreti, gioia e dolori e quando vado a trovarlo ci guardiamo negli occhi e ci intendiamo così. Ma noi ci siamo sempre intesi così“.

