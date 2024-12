Giovanni Pernice è il nuovo compagno di Bianca Guaccero, showgirl che sarà protagonista nella trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma che andrà in onda sabato 28 Dicembre 2024. I due si sono conosciuto e hanno cominciato la loro storia durante la trasmissione Ballando con le Stelle. Ma andiamo a vedere chi è e cosa fa nella vita Giovanni Pernice.

Giovanni Pernice è un ballerino che nasce a Palermo il 5 Settembre 1990 e che abbiamo imparato a conoscere durante la trasmissione Ballando con le Stelle 2024. Giovanni ha una grandissima passione per la danza e a soli 14 anni si trasferisce a Bologna per studiare questa disciplina. Negli anni evidenzia di avere grande talento e partecipa a vari programmi sia in Italia che nel resto del mondo.

Nel 2015 partecipa a Strictly Come Dancing, una sorta di Ballando con le Stelle in Inghilterra ma viene cacciato dal programma qualche anno dopo per accuse di ‘bullismo’ da parte della sua allieva; la stessa Milly Carlucci ha evidenziato che il programma non ha mai pubblicato prove di questi scontri non essendoci telecamere in sala prove. Questo non sarebbe mai accaduto a Ballando dove le telecamere sono ovunque.

Giovanni Pernice e l’amore esploso per Bianca Guaccero

Fin dalle prime battute in molti notano quanto siano affiatati Giovanni Pernice e Bianca Guaccero. Dopo diverse settimane in cui si parla di flirt esplode la passione con un bacio a Ballando e i due hanno concluso lo show da vera e propria coppia e possiamo dire che trionfa cosi l’amore a Ballando con le Stelle. Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera Bianca Guaccero ha sottolineato:

“L’unione sentimentale tra me e Giovanni ha dato spessore in più al nostro lavoro, ma non è stato facile gestire i due piani. Alla fine l’amore ha aiutato nel ballo e il ballo entrava nell’amore”, ha spiegato cosi la donna. Bianca ha raccontato di aver smesso di credere quasi nell’amore e di averlo ritrovato solo durante questa esperienza a Ballando con le Stelle.

Parlando di Giovanni la donna ha spiegato: “Lui mi è piaciuto subito, ma all’inizio cercavo di tenerlo a distanza. Pian piano – tra una prova e l’altra – ci siamo innamorati e mi sono lasciata andare”. Infine anche alcune dichiarazioni riguardo il possibile matrimonio tra i due: “Matrimonio? Tre mesi sono un pò pochi per parlare di matrimonio però…”, chiude cosi l’attrice.