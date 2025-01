E’ nato l’amore tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero tra un paso doble e un passo di tango. Il ballerino professionista di Ballando con le Stelle ha fatto breccia nel cuore della popolare conduttrice televisiva che è tornata ad amare dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Dario Acocella. Giovanni e Bianca stanno facendo le cose in grande, visto che la showgirl ha già presentato la figlia Alice al maestro di ballo. Proprio la figlia ha detto al fidanzato di Bianca Guaccero: “fai diventare mia madre più competitiva”; un chiaro messaggio che approva la scelta della mamma che sin dal primo bacio con il ballerino professionista ha sentito le cosiddette “farfalle nello stomaco”. “Se al primo bacio sento le farfalle nello stomaco è l’uomo giusto” ha confessato Bianca al settimanale Oggi rivelando che il primo bacio con Giovanni è scattato in sala prove a Ballando.

La conduttrice non ha nascosto di aver provato un certo imbarazzo, ma anche paura al punto da pensare i primi giorni che fosse troppo perfetto per essere vero, ma alla fine si è arresa all’amore.

Giovanni Pernice di Ballando con le Stelle come ha conquistato Bianca Guaccero?

La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice di Ballando con le Stelle prosegue a gonfie vele. Ma come ha fatto il maestro di ballo a conquistare il cuore della bella Bianca Guaccero? A rivelarlo è stata proprio la conduttrice che ha detto: “mi ha conquistato sentire qualcuno che mi accetta per come sono e mi aiuta a vincere le difficoltà”. Oggi Bianca non balla più da sola, visto che ha trovato un nuovo compagno con cui condividere ed affrontare le gioie e i dolori della vita.

Al momento la coppia dovrà vivere una relazione a distanza, visto che Giovanni è impegnato con uno spettacolo a Londra, ma molto presto il ballerino si trasferirà a Roma a casa di Bianca. “Ora dobbiamo organizzare le nostre vite” – ha confidato la conduttrice che non nasconde di sognare altri figli: “se succedesse sarei la donna più felice del mondo”.