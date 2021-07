Giovanni Scifoni: “La mia famiglia una giungla”/ “Il mio rapporto con Dio? Come…”

Giovanni Scifoni è stato ospite della puntata di Dedicato, il programma di Raiuno condotto da Serena Autieri, il 22 luglio. L’attore, confessa di avere un grande rapporto con la fede grazie alla zia Cecilia che era una suora. Giovanni Scifoni, sul web, racconta la vita dei santi e, a Serena Autieri, racconta come è nata la sua passione. “Lei mi ha fatto conoscere la figura di Don Bosco e ho capito che dei santi sappiamo pochissimo mentre io racconto le luci e ombre”, racconta Scifoni che svela di aver aperto i suoi profili social grazie a Serena Autieri. “Il rapporto con la fede è fondamentale. Sono cattolico e in tutta la mia vita c’è stato di tutto: una fuga e un riavvicinamento perchè con Dio è un rapporto frequente. E’ come avere un rapporto con una persona, parlarci e litigarci. Per me Dio esiste e leggendo la vita dei santi ho scoperto che sono il contrario dell’eroe. I santi compiono grandi imprese perchè sono innamorati”, aggiunge ancora l’attore.

Giovanni Scifoni: il successo di Doc – Nelle tue mani

Insieme alla sua famiglia, Giovanni Scifoni ha dato vita ad una serie trasmessa su Raiplay spiegando che l’idea è nata quando Rai Fiction l’ha chiamato chiedendogli di trasformare i suoi contenuti social in una serie. “Durante il lookdown, la vita all’interno dei nuclei avventurosi era diventata estremamente avventurosa e quindi all’interno della famiglia venivamo a contatto con una vera e propria giungla con i figli, i vicini e quindi la vita all’interno della famiglia era una giungla in cui dovevi sopravvivere”, spiega l’attore. Scifoni, poi, parla anche del successo di Doc – Nelle tue mani di cui sono in corso le riprese della seconda stagione: “Stiamo girando Doc 2. E’ stato un successo inaspettato perchè siamo andati in onda in un momento in cui si parlava di medici e di malattie. Credo che il successo di Doc sia dovuto ad una storia finta, non vera perchè abbiamo bisogno di ascoltare storie raccontate. E’ una storia scritta molto bene, con amore”, conclude.

