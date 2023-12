Giovanni Terzi: “Ballando esperienza per fisico e mente”/ “Nozze con Simona Ventura perchè…”

E’ tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle e in studio a Uno Mattina vi era Giovanni Terzi, fra i protagonisti dell’edizione 2023 che domani vivrà la finalissima: “Per me è stata un’esperienza strepitosa, fisicamente perchè ho perso tanti chili, ha fatto bene a me e al mio corpo, poi strepitosa dal punto di vista umano, ho raccontato cose che non raccontavo da 25 anni e questo percorso psichico e fisico insieme è stato eccezionale e ho messo una nuova regola che l’ultimo arrivato venga ripescato per l’anno prossimo”.

Giovanni Terzi ha chiesto anche la mano a Simona Ventura durante la diretta di Ballando con le stelle: “Noi dovevamo sposarci il 23 ottobre ma avevamo Ballando, è saltato tutto e abbiamo posticipato le nozze. Il percorso di Ballando ha fatto sì che io avevo voglia di raccontare quella cosa lì, ci siamo detti dentro quel programma delle cose pazzesche e avevamo quindi voglia di raccontarlo lì, per me è stato fondamentale dirlo lì in quel momento”. In studio anche Sara Croce, altra concorrente di Ballando con le stelle 2023: “E’ stata meravigliosa, ero la più sconosciuta, è andata davvero divinamente, a livello fisico mi sono rotto una costola e il mio ballerino si è fatto male al ginocchio, ma è andata bene”.

GIOVANNI TERZI E SARA CROCE SU BALLANDO CON LE STELLE: “ECCO CHI VINCE”

E proprio Luca Favilla, maestro di ballo di Sara Croce, ha spiegato: “Pensavo di venire eliminati fin da subito vedendo Sara poi lei ha fatto un click, si è accesa. Un voto? Simbolico zero, ma sai perchè? Perchè dopo i due zero che abbiamo ottenuto Sara si è accesa, grazie a quei due zero il lunedì dopo è entrata Sara e mi ha detto che dovevamo fare di più”.

In studio a Uno Mattina anche il ballerino Simone Di Pasquale: “Ultimamente sono a bordo pista, esprimo i miei giudizi, ogni anno è pazzesco, ci sono personalità che si mettono in gioco e si raccontano, lanciano messaggi importanti, è stata una bellissima edizione, il nostro Giovanni Terzi è andato avanti e ce l’ha fatta, all’inizio non era fiducioso ma poi ha preso sicurezza”. Ma chi vincerà Ballando con le Stelle? Per Giovanni Terzi il vincitore sarà Simona Ventura, mentre per Sara Croce un outsider: “Teo Mammucari”.

