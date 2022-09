Giovanni Terzi, chi è il compagno di Simona Ventura e malattia/ “Potrei morire…”

Giovanni Terzi e Simona Ventura prossimi alle nozze? “Ogni volta che ne parliamo…”

Giovanni Terzi è il compagno della popolare conduttrice Simona Ventura. Dal 2018 Giovanni Terzi ha una relazione con la famosa conduttrice e showgirl Simona Ventura, ufficializzata però soltanto l’anno successivo. Per la coppia è in programma anche il matrimonio, come hanno annunciato loro stessi nel 2020: matrimonio che, però, è stato più volte rimandato a causa della pandemia di Covid-19 che ha colpito l’Italia nello stesso anno. Prima di legarsi a Ventura, però, Terzi ha avuto una relazione con l’attrice e modella Dalila di Lazzaro, durata dal 2006 al 2011.

La storia d’amore tra Giovanni Terzi e Simona Ventura procede a gonfie vele. Il loro legame è solido da ormai tre anni e mezzo e il matrimonio sembra essere nei loro progetti anche se la Ventura in un’intervista al Settimanale Gente aveva rivelato: “Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”. Il grande passo avverrà in grande stile ma anche in totale sicurezza. Sul suo rapporto con la conduttrice, Giovanni Terzi ha speso parole al miele in un’intervista radiofonica: “È una donna splendida, perfetta così com’è. Di lei amo tutto. È presente, accudente, generosa, per le persone che ama si dà senza risparmiarsi”. Il giornalista ha anche aggiunto che sin da subito ha compreso che la conduttrice sarebbe stata la donna della sua vita con cui invecchiare e trascorrere il resto dei giorni.

Nel 2021 Giovanni Terzi ha rivelato di essere affetto da una rara malattia genetica, la dermatomiosite amiopatica. Una patologia che colpisce i polmoni e che ha causato la morte della madre del giornalista. Per questo il suo stile di vita deve essere controllato. In un’intervista al Settimanale Dipiù, Giovanni Terzi ha spiegato: “La malattia mi limita molto: la mia capacità di respirare è quasi dimezzata rispetto a prima. Ho sempre troppo poco ossigeno nel sangue e questo mi espone costantemente al rischio di ischemie e di altre gravi conseguenze su cuore e cervello”. L’unica soluzione al momento è il trapianto dei polmoni anche se Giovanni spera di evitare peggioramenti in futuro: “È una malattia da cui non si può guarire: posso sperare soltanto di impedirle di peggiorare. Ed è una malattia che mi può costare la vita da un momento all’altro. La soluzione definitiva sarebbe il trapianto di entrambi i polmoni”.

Giovanni Terzi ha avuto la fortuna di avere accanto a sé Simona Ventura che non lo ha mai lasciato solo in questa battaglia: “Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”.











