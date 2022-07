Simona Ventura “Chi fa tv può avere successo in rete, difficile il contrario”/ Stoccata alle influencer?

Simona Ventura si racconta come donna e volto tv: la stoccata alle influencer

Simona Ventura torna a raccontarsi e l’occasione è un’intervista inedita concessa al Corriere della sera, dove la conduttrice tv esordisce palesandosi serena grazie ai figli e all’attuale compagno, Giovanni Terzi. “I miei figli sono stati la mia forza più grande nei momenti difficili, che sono stati tantissimi -sono le dichiarazioni che l’ex timoniera storica de L’isola dei famosi rilascia sul conto della sua famiglia allargata-. Da quattro anni c’è Giovanni. È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”. L’ex moglie storica di Stefano Bettarini ha a quanto pare, non a caso, in programma il grande passo del matrimonio con l’attuale compagno Giovanni Terzi.

Nell’intervista, poi, la timoniera tv non lesina dichiarazioni neanche sul mondo del piccolo schermo che lei rappresenta, e quindi la sua categoria, che a detta sua è a sua volta rappresentata da professionisti della comunicazione in grado di poter rendere bene anche nel web e quindi come timonieri di un web format all’occorrenza: “Credo che chi fa tv possa avere successo sui social. Non è facile il contrario“. Quindi prosegue, parlando di un suo progetto in cantiere: “Non si fa la gavetta. Sarò obsoleta ma è così che ho imparato a navigare in questo mare. Sto preparando un progetto per i ragazzi che hanno contenuti da proporre e che hanno voglia di misurarsi da subito nel mondo del lavoro”.

Simona Ventura contro la rivalità spietata tra donne

Ma qual è stato il momento in cui si è raggiunto l’apice del suo successo? “Dal 2001 al 2011 è stato il mio momento d’oro. Mi cucivo addosso i miei programmi, facevamo il 30-40% di share. Programmi cui sono rimasta molto legata e loro a me, ma che non rifarei mai”. Attualmente conduce Citofonare Rai2 in una conduzione in tandem con Paola Perego, segno che lei sia per il fair play tra donne: “Evviva le donne cui piace lavorare con le altre donne. Paola e io ne siamo un esempio, ma anche Maria De Filippi è una che ci valorizza. Non sopporto, invece, le donne che odiano le altre donne”.

