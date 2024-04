Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ Il matrimonio in arrivo: “Affrontiamo tutto insieme”

Giovanni Terzi è il compagno e futuro marito di Simona Ventura, i due si sposeranno il prossimo luglio

Simona Ventura e Giovanni Terzi non vedono l’ora di sposarsi e coronare il loro amore. Da quando il giornalista e scrittore milanese è piombato nella vita della conduttrice, la sua quotidianità è cambiata in positivo. Grazie al suo compagno, Giovanni Terzi, la Ventura è tornata a sorridere. Con lui l’abbiamo vista all’opera durante l‘ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove hanno però partecipato separatamente, condividendo mille emozioni. “Il 2023 per me è stato un anno straordinario, ma il 2024 porterà un sacco di cose belle: ci sarà il mio matrimonio, i sessant’anni del mio amore Giovanni, sessant’anni di matrimonio dei miei genitori, i diciott’anni di mia figlia Caterina… un anno all’insegna delle feste e dell’allegria”, aveva raccontato a Libero, Simona Ventura.

Simona Ventura è legatissima al suo compagno, al di là dei sentimenti e della passione, avverte un’alchimia speciale ed un legame davvero unico. “Giovanni è una persona protettiva e che mi ha guidato. Lui ha sempre la soluzione e soprattutto non è mai stato competitivo con me. Non lo è stato neanche a Ballando dove eravamo reciprocamente in gara e sarebbe potuta essere una trappola psicologica. L’ho sempre sentito mio complice, e siamo complici ancora dopo cinque anni e questa ritengo essere la cosa più importante”, ha detto.

Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi: un nuovo capitolo dopo il passato sentimentale

Insieme, Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno ritrovato l’amore e, soprattutto, la voglia di credere di poter costruire insieme qualcosa di importante. In attesa di diventare ufficialmente marito e moglie, la coppia ha già formato una splendida famiglia allargata coinvolgendo nei progetti i figli di entrambi. Simona, infatti, è legatissima ai figli che Giovanni Terzi ha avuto da una precedente relazione e, allo stesso modo, il giornalista è legato ai figli che la conduttrice ha avuto da Stefano Bettarini così come a Caterina che la Ventura ha adottato.

Quello tra Simona Ventura e il compagno Giovanni, dunque, è un amore grande e importante arrivato in una fase particolare della loro vita. Dopo aver raggiunto importanti traguardi professionali, dopo aver vissuto la gioia di diventare genitori, sia la Ventura che Terzi, accanto alla conduttrice in questo momento particolare dovuto al suo stato di salute, hanno deciso di scrivere un nuovo capitolo della loro vita sentimentale.











