Simona Ventura paresi facciale/ Faccia bloccata durante la diretta di ‘Citofonare Rai 2’

Simona Ventura, in onda con una paresi facciale: cosa è successo?

Momenti di apprensione questa mattina durante la messa in onda di “Citofonare Rai 2”. Simona Ventura – conduttrice del format con Paola Perego – ha destato la preoccupazione dei telespettatori per un problema fisico piuttosto evidente. La presentatrice – come racconta Adnkronos – si è ritrovata a dover dirigere la puntata con una paresi facciale.

Nonostante l’evidente blocco ad un lato del viso, Simona Ventura è riuscita comunque a portare avanti la conduzione della puntata odierna de Citofonare Rai 2 e ci ha tenuto lei stessa a rassicurare tutti sulle proprie condizioni spiegando l’accaduto senza scendere nei dettagli. “Da ieri ho metà faccia bloccata, non è niente di che. Il freddo… Ma mi sto curando”.

Simona Ventura, il sostegno dei fan dopo la paresi ad un lato del volto: “L’ho vissuto anche io!”

Come racconta il portale, Simona Ventura è stata prontamente rincuorata dalla collega, Paola Perego: “Ma sei bella lo stesso”. Le parole sono poi state accompagnate da un fragoroso applauso che ha certamente aiutato Super Simo a portare avanti la puntata de Citofonare Rai 2 tentando di non pensare – per quanto possibile – all’inconveniente della faccia bloccata da un lato.

Anche sui social è stata tanta l’apprensione e vicinanza nei confronti di Simona Ventura; come racconta Adnkronos, in molti hanno chiesto alla conduttrice notizie in merito allo stato di salute. Inoltre, qualcuno ha cercato di spiegare che tipo di problema potrebbe aver causato il blocco di un lato della faccia della conduttrice. “Paresi del settimo nervo facciale; tanto spavento ma poi cura di cortisone e passa, l’ho vissuto anche io!”.

