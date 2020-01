Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura/ Quando si sposeranno i due?

Giovanni Terzi diventerà presto il marito di Simona Ventura: anche se la notizia è ormai nota da qualche tempo, la conduttrice ha deciso di ribadire in queste ore i motivi che l’hanno spinta a considerare di nuovo l’altare. “Lui è una persona straordinaria, quadrata, intelligente, protettiva. Siamo simili, abbiamo sofferto e ci siamo trovati. È una quercia alla quale finalmente mi posso appoggiare”, dice al settimanale Chi, parlando dello scrittore che le ha dato la possibilità di credere di nuovo nell’amore. Da quanto ne sappiamo grazie ai social, Terzi e Super Simo si sono concessi persino una vacanza in Egitto pochi giorni fa. “Quando i luoghi raccontano la storia dell’umanità”, scrive infatti il giornalista su Instagram, allegando una foto del National Park di Ras Muhammad e taggando il profilo della compagna. Sappiamo inoltre che i due non erano da soli: in un post precedenti, Terzi si rivolge infatti al figlio più piccolo, Giulio Antonio, scrivendo “Come è bello parlare con te”. Anche in questo caso i due si trovano a Sharm El Sheikh e precisamente nelle vicinanze del Red Sea. Clicca qui per guardare la foto di Giovanni Terzi ().

Giovanni Terzi, compagno Simona Ventura: cosa ne pensa Stefano Bettarini?

Giovanni Terzi riceverà l’approvazione di Stefano Bettarini? L’ex marito di Simona Ventura dirà presto la sua e l’occasione giusta gli verrà data dalla puntata di Rivelo che andrà in onda su Real Time oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Purtroppo non ci sono anticipazioni in merito, ma i fan più attenti non hanno di certo dimenticato quanto avvenuto in seguito all’annuncio della conduttrice delle sue imminenti nozze. Entro la fine di quest’anno, Super Simo infatti diventerà la moglie di Terzi e sembra che Bettarini abbia già messo in dubbio la possibilità che il matrimonio si farà davvero. L’ex calciatore infatti ha scelto in passato di condividere una Storia su Instagram piuttosto ironica dove, al fianco della sua compagna Nicoletta Larini, ironizzava sul fatto di dover stringere la cinghia in previsione delle nozze della sua ex moglie. La clip tuttavia è stata rimossa in tempo record e da quel momento in poi non sappiamo più nulla di certo riguardo al pensiero del Betta su Terzi. “Io stimo Bettarini come Simona vuole bene alla mia ex moglie. Quando ci mettiamo insieme facciamo due squadre di calcio ma è bellissimo”, aveva detto invece il giornalista a Storie Italiane.

Giovanni Terzi, la foto col figlio





