GIOVANNI TERZI COMPAGNO SIMONA VENTURA/ “Ti amo, il mio primo messaggio” (Verissimo)

Giovanni Terzi è il compagno e futuro marito di Simona Ventura. Il giornalista ospite in studio a Verissimo da Silvia Toffanin rivela: “sono emozionato, essere qui e raccontare mi emoziona”. Poi Terzi si racconta a cuore aperto raccontando quando la Ventura sia stata importante per lui: “Simona è colei che mi ha salvato la vita, lei lo sa perfettamente. E’ arrivato in un momento importantissimo della mia vita, ha coinvolto me e tutta la mia famiglia. Erano successe una serie di cose, noi sbagliamo spesso, anche se dai social sembriamo sempre felici nascondiamo grandi malinconie”. La Toffanin allora, con garbo ed educazione, cerca di capire cosa stesse vivendo in quel momento della sua vita: “vivevo un momento di grande difficoltà intima e profonda nonostante avessi due figli meravigliosi: non avevo una progettualità, avevo chiuso delle cose nella mia testa e poi Simona è arrivata”. Ma non finisce qui, visto che Giovanni racconta del primo messaggio ricevuto dalla Ventura: “ero al tel con una mia amica, ho messo giù e le ho risposto con “ti amo”. Da quel messaggio a quando ci siamo visti è passato 1 mese e mezzo…io da quel messaggio ero già innamorato e avevo deciso tutto per me, 1 mese e mezzo prima dal primo bacio”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi ha salvato la vita”

Giovanni Terzi ha deciso: si sposerà per la terza volta. Dopo due matrimoni alle spalle, il giornalista ha ancora il forte desiderio di rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale ed è sicuro che il legame con Simona Ventura sia più che speciale. “Simona è colei che mi ha salvato la vita. È arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”, racconta a Verissimo, dove sarà ospite con la sua dolce metà nella puntata di oggi, sabato 30 novembre 2019. A differenza delle voci di corridoio emerse in queste ore, sembra che Terzi non abbia però ancora deciso chi sarà il suo testimone di nozze. Secondo alcune fonti, la scelta sarebbe ricaduta su Stefano Bettarini, ma c’è ancora qualcosa da chiarire in merito. “Non ci avevamo pensato, ma è una bellissima idea”, risponde infatti lo scrittore alla padrona di casa, quando ventila la possibilità di fare il colpaccio e avere come suo Best Man proprio l’ex marito della Ventura.

Gianni Terzi, il grande amore ritrovato con Simona Ventura

I due hanno già rivelato negli scorsi giorni che il matrimonio si celebrerà nel 2020, anche se non si sa la data precisa. “Siamo tutti e due dell’idea che succederà all’improvviso. Abbiamo trovato la casa dei nostri sogni per tutta la tribù dei nostri figli e a breve traslocheremo”, ha detto la conduttrice al settimanale Oggi. Non ci sono dubbi invece su chi dei due abbia fatto la proposta: “Gliel’ho chiesto io, ci mancherebbe! Anche se a dire il vero dopo pochi giorni che stavamo insieme, un po’ scherzando un po’ no, ho cominciato a parlare di nozze perché ho subito perso la testa per Simona”, ha detto lui parlando dell’anello di fidanzamento. L’amore ha bussato già altre volte alla porta di Giovanni Terzi in passato, visto che il primogenito Lodovico è nato dalle nozze con la prima moglie Paola e il piccolo Giulio Antoni dal legame con la seconda moglie Silvia Fondrieschi. Non c’è due senza tre e il giornalista crede di aver trovato adesso il grande Amore, quello con la lettera maiuscola e forse persino immortale.

Gianni Terzi: “ Quello che sento per Simona Ventura è talmente importante che desidero tutto “

“Quello che sento per lei è talmente importante che desidero tutto: lei è l’amore travolgente della mia vita”, dice di Simona Ventura a Oggi, la sua attuale compagna. “È arrivata e ha messo ordine, la sua presenza ha sistemato la mia esistenza. Sento che posso fare l’uomo vero ma, dall’altra parte, mi sento anche protetto da una donna forte e generosa come lei”, aggiunge ancora. I due a quanto pare stanno già collaudando la convivenza e persino la Luna di Miele, visto che di recente sono partiti per le Mauritius, poi un salto a Monaco per pubblicizzare il nuovo libro del giornalista, dal titolo Eroi Quotidiani. “Dovevo ancora baciarla e già sapevo che non ci saremmo più lasciati”, racconta invece al settimanale parlando del primo incontro da single. Nella Ventura vede un’estrema dolcezza e una grande generosità con tutti i suoi affetti: innamorarsi di lei era l’unica strada da percorrere, ma quel sentimento si è poi allargato a tutta la famiglia della conduttrice. “Una donna così non poteva non essere speciale”, conclude.



