Giovanni Terzi, nessun chiarimento con Guillermo Mariotto: “Sgradevole”/ “Teo Mammucari? Meglio di Fiorello”

Ballando con le stelle 2023, Giovanni Terzi continua lo scontro con Guillermo Mariotto: “È stato sgradevole”

Giovanni Terzi non ha nessuna intenzione di chiarire con Guillermo Mariotto. Il giornalista non ha gradito i commenti e le facce annoiate del giurato di Ballando con le stelle mentre veniva trasmessa la clip in cui parlava della sua malattia. Ed adesso è ritornato sull’argomento in un’intervista a La Repubblica: “Non voglio fare l’ipocrita, Guillermo Mariotto è stato sgradevole con me. Ho la dermatite amiopatica, una malattia rara, ho problemi ai polmoni e non sono un eroe. Se non avessi potuto ballare non avrei partecipato, mi sembrava importante spiegare che sono li grazie ai progressi della ricerca, il saluto ai medici dell’Ospedale San Matteo di Pavia era in quel senso. E lui finge di addormentarsi mentre parlo? Non è rispettoso”

A Giovanni Terzi non è piaciuto il comportamento di Guillermo Mariotto, e degli altri giurati compreso Alberto Matano, mentre veniva trasmessa la clip a Ballando con le stelle 2023 in cui parlava dei suoi problemi di salute. Nello show di Milly Carlucci da sempre si è dato spazio alle storie personali dei concorrenti, si è parlato di lutti, malattie, disabilità e si è sensibilizzato sull’orientamento sessuale con grande rispetto di tutti, il giornalista quindi non comprende e non giustifica la superficialità con cui è stata tratta la sua patologia.

Durante l’intervista a La Repubblica, mentre Simona Ventura si è sbilanciata sugli altri concorrenti di Ballando con le stelle 2023, Giovanni Terzi ha tessuto le lodi di Teo Mammucari. L’ex conduttore de Le Iene si è imposto nello show di Milly Carlucci sin dalla prima puntata crea show e consensi anche se non mancate scintille con Selvaggia Lucarelli e non solo. Il giornalista e compagno di Simona Ventura, invece, ha difeso Mammucari arrivando persino a dichiarare che secondo lui è uno showman più bravo di Fiorello: “Teo è un fuoriclasse, per me è anche più bravo di Fiorello e mi piace umanamente, l’ho visto con la figlia ed è un papà eccezionale.”

Se Giovanni Terzi partecipa a Ballando 23 il merito è tutto di Simona Ventura. Il giornalista ha ribadito durante l’intervista che da anni voleva partecipare allo show ed è arrivato persino a chiedere ad un’amica di fare da tramite con Milly Carlucci ma la risposta era sempre no. Dopo anni l’occasione si è presentata grazie alla compagna.











