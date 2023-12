Simona Ventura, rapporto con altri concorrenti di Ballando con le stelle 2023/ “Ecco chi adoro e chi temo”

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura: “Adoro Ricky Tognazzi, Wanda Nara è una forza della natura”

La finale di Ballando con le stelle 2023 al momento sembra essere tutta al femminile, le favorite alla vittoria sono infatti Simona Ventura con Samuel Peron da una parte e Wanda Nara con Pasquale La Rocca dall’altra. La conduttrice di Citofonare Rai2 in un’intervista concessa a La Repubblica si è sbilanciata sul rapporto con la procuratrice calcistica argentina glissando su qualsiasi rivalità: “Wanda Nara è una forza della natura e diciamolo ha un maestro pazzesco Pasquale La Rocca.”

Simona Ventura, frecciatina ad Ilary Blasi per il docufilm “Unica”?/ “Non avrei mai potuto fare come lei…”

Simona Ventura si è espressa anche sugli altri concorrenti di Ballando con le stelle 2023: “Ho un rapporto bello, sono persone interessanti. Adoriamo Tognazzi.” La conduttrice ha poi continuato: “Teo Mammucari, con cui avevo fatto Le Iene fa ridere. Sono tutti super carini e poi c’è Milly che controlla anche i dettagli. Non arrivi a quel livello se non sei così.” Durante l’intervista, poi, Simona ha anche rivelato com’è finita a partecipare al talent show di Milly Carlucci. Dopo aver fatto la Stella a Il cantante mascherato, la conduttrice ha insistito per averla come ballerina ed alla fine ha accettato suggerendo il suo compagno Giovanni Terzi come concorrente.

SIMONA VENTURA E SAMUEL PERON, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Brutta caduta: "Miracolo che stia bene"

Simona Ventura, periodo d’oro oltre Ballando con le stelle 2023: “Grata per quello che ho”

Per Simona Ventura questo è un periodo d’oro televisivamente parlando. Non solo è la concorrente candidata alla vittoria di Ballando con le stelle 2023 ma conduce ogni domenica a mezzogiorno Citofonare Rai2 con Paola Perego, è tra gli ospiti fissi del tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio e spesso è ospite in molti programmi del daytime Rai. Eppure fino a qualche anno fa, Simona Ventura ha dovuto attraversare un periodo lontana dalla tv: “Per un periodo ho privilegiato la mia vita, la famiglia, c’erano i ragazzi da seguire. In tv ringrazio ancora Maria De Filippi che mi richiamò. Le donne sanno fare squadra. Non so cosa succederà ma sono grata per quello che ho.”

Simona Ventura piange per la dichiarazione in diretta di Giovanni Terzi/ "Mi hai salvato la vita, ti amo"

Simona Ventura durante l’intervista a La Repubblica si è confessata a ruota libera anche sulla famiglia, sui rapporti con i suoi figli e soprattutto con Giovanni Terzi. La coppia ha già fissato la data del matrimonio nel 2024 ma dopo due rinvii dovuti al Covid ed allo scoppio della guerra non vuole rivelare il giorno esatto. Parlando senza filtri, infine, la conduttrice ha lanciato una frecciata a Ilary Blasi











© RIPRODUZIONE RISERVATA