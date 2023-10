Giovanni Tesse, chi è il nuovo allievo di Raimondo Todaro ad Amici 23/ Vince il banco extra: la sorpresa

Amici 23, Giovanni Tesse ha accesso nella scuola dei talenti

Giovanni Tesse, direttamente da Barletta e senza effettuare una sfida, ha ingresso nella scuola delle arti di Amici 23, come allievo di Raimondo Todaro. Accade alla nuova puntata domenicale del talent show di Maria De Filippi datata 29 ottobre 2023 sulle reti Mediaset. E, intanto, nel daytime pomeridiano del programma sulle arti canto e ballo Giovanni Tesse registra uno scherzo, facendo credere alla madre di non essere riuscito a farsi promuovere come neo allievo ad Amici 23.

Amici 23, Anna Pettinelli elimina Ezio Liberatore/ La comunicazione della maestra gela l'allievo: le reazioni

“Mi senti? -grida la madre al figlio concorrente ad Amici 23, che quindi spaccia per veritiera la peggiore delle ipotesi, per poi ritrattare -. Magari fossi entrato e invece no, sto scherzando…”. Quindi lo stato di felicità della donna é palpabile, quando lei si congratula con il figlio per il traguardo raggiunto: “amore mio..che bello per tutti i sacrifici… hai realizzato il tuo sogno, sono felice per te… Mi raccomando”.

Amici 23, Ezio: "Non ho bisogno di compassione..."/ La stoccata ad Anna Pettinelli é il preannunciato ritiro?

Lo scherzo ad Amici 23, nell’attesa di Halloween, diventa virale nel web

Le immagini dello scherzo che la new entry ad Amici 23 riserva alla madre, intanto, é virale tra i trend sui social nell’attesa per la notte di Halloween, dove la fa da padrona la question: “dolcetto o scherzetto?”.

Giovanni Tesse é il nuovo giovane allievo ballerino attenzionato ai casting, tra i candidati a un banco di studio di ballo ad Amici 23, da Raimondo Todaro. Il concorrente entra direttamente a far parte del contest dei talenti scoperti da Maria De Filippi, come detentore di un banco extra, senza sostenere una sfida per la sostituzione di un concorrente senior. Questo, per la maggioranza dei sí alle votazioni degli insegnanti di canto e ballo, espressa sulla candidatura del latinista alla puntata domenicale, ad eccezione fatta dei no di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Amici 23: Maura Paparo ritrova Alessandra Celentano, dopo 15 anni/ Web in tilt per l'amarcord

Dopo l’ingresso in casetta Giovanni condivide tutta la sua felicità al telefono con la mamma 💛 #Amici23 pic.twitter.com/9IX0jdFvaY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023

E tra i commenti social a caldo, sulla new entry ad Amici, se da una parte vi sono i consensi, dall’altra si registrano i dissensi di chi crede che la permanenza di Giovanni Tesse al talent show sia destinata ad avere breve durata vista la posizione avversa alla New-entry dell’un terzo della cattedra di ballo rappresentato dalla Celentano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA