GIOVANNI TESSE ELIMINATO AL SECONDO SERALE DI AMICI 2024/ “Contento perché battuto da una forte”

Giovanni è il secondo eliminato del secondo serale di Amici 2024. Dopo l’uscita di Nicholas, è dunque un altro ballerino ad abbandonare la gara e la corsa verso la finale. Il pupillo di Raimondo Todaro non ha avuto scampo contro Marisol, finita al ballottaggio alla terza manche.

Lui stesso ha compreso che sarebbe stato lui l’eliminato della puntata e lo ha ammesso senza problemi una volta tornato in casetta. “Sono contento anche se dovessi uscire, ma sono contento perché me ne sono andato contro una delle ballerine più forti, quindi va bene così. Lei è fortissima, ha ancora molto da far vedere.” ha dichiarato con onestà il ballerino. Maria De Filippi gli ha poi confermato la sua eliminazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 23 Serale 2024, 2a puntata/ Diretta: eliminati Giovanni e Nicholas, Marisol salva per un soffio

Amici 2024: Giovanni Tesse é il nuovo eliminato dopo Ayle e Kumo?

Giovanni Tesse potrebbe essere il nuovo eliminato nella seconda puntata del serale di Amici 2024. O almeno questo é il sentiment dell’occhio pubblico, al termine di un sondaggio aperto sul social X che chiama gli utenti ad una previsione sul nuovo eliminato dopo Ayle e Kumo. Nella sfida a tre squadre composte di 13 talenti ballerini e cantanti, il giovane allievo di Raimondo Todaro finisce a rischio ballottaggio eliminatorio. Stando alle anticipazioni, rilasciate online da Amici news e Superguida TV, Giovanni va al ballottaggio contro Marisol Castellanos.

GIOVANNI O MARISOL, CHI È STATO ELIMINATO AD AMICI 2024?/ Fuori il ballerino di Raimondo Todaro!

In un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, tuttavia, è possibile prevedere che sia Giovanni Tesse a dover lasciare la gara serale di Amici 2024, come papabile nuovo eliminato. Questo per almeno un motivo: Marisol, infatti, risulta prima classificata alla gara aperta nel daytime pomeridiano, al cospetto del giudizio del pubblico nello studio del talent show.

Per il web é Giovanni Tesse a lasciare Amici 2024: la previsione sull’eliminato

La possibilità dell’eliminazione di Marisol Castellanos, che si impone al titolo di concorrente preferito del pubblico a pari merito con Dustin Taylor, si direbbe quindi improbabile. Questo va ai danni di Giovanni Tesse, che invece potrebbe non farcela e rischia di risultare eliminato al confronto con la ballerina. I giudici, dunque, potrebbero salvare la pupilla di Alessandra Celentano, anche perché influenzati dalla nuova classifica stilata dal pubblico giudice in studio.

Alessandra Celentano distrugge Todaro ad Amici 2024: "Non sei onesto!"/ Colpo basso su Nicholas: è lite!

Un altro indizio che preluderebbe all’eliminazione di Giovanni Tesse é il risultato di un sondaggio su X. Alla domanda “Chi è l’eliminato?”, infatti, il latinista viene votato al plebiscito di voti del 92,5%, contro la risicata percentuale di 7,5 ai danni di Marisol. Potrebbe essere dunque proprio Giovanni il nuovo eliminato ad Amici 2024, nella seconda puntata del Serale in onda questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA