GIOVANNI TRAPATTONI BISNONNO/ Foto, “Benvenuto Davide, gioia immensa”

Giovanni Trapattoni è diventato bisnonno. L’annuncio è di qualche agenzia? No, sbagliato. E’ ormai il Trap in persona, allenatore leggendario del calcio italiano a gestire i social (quasi) con la stessa dimestichezza con cui per anni ha gestito campioni di tutti i tipi. E allora ecco che sul suo profilo Twitter spuntano una foto con in braccio un neonato e il cinguettio di gioia:”Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!! Benvenuto Davide”. Ma chi è Davide? Si tratta del figlio del nipote Riccardo, lo stesso che da circa un anno ha convinto il Trap del suo potenziale social. Trapattoni, ad 80 anni, ci ha pensato su un po’ di tempo e poi ha deciso di lanciarsi in questa nuova sfida. Con successo. Una sfida che oggi gli consente di condividere anche emozioni uniche: come quella di diventare bisnonno.

GIOVANNI TRAPATTONI BISNONNO

Tanti i personaggi celebri che hanno deciso di fare le congratulazioni a Giovanni Trapattoni, da poche ore diventato bisnonno. Tra i cuoricini spuntati su Twitter sotto il suo post c’è ad esempio quello di Antonella Clerici, un passato da giornalista sportiva che riaffiora ogni volta che ce n’è occasione. Pure Roberto Mancini, successore sulla panchina della Nazionale italiana che fu del Trap dal 2000 al 2004, si è complimentato su Instagram con Trapattoni, che ha ricevuto un omaggio anche da Roy Keane, ex bomber irlandese, che ha scritto: “Grande mister”. “Nonno tu avresti tutte le carte in regola per essere un influencer e diventare virale”, disse al Trap il nipote 24enne Riccardo poco prima dell’ottantesimo compleanno. Visto com’è andata, Trapattoni non si è pentito…

Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno!!!

Benvenuto Davide❤️ pic.twitter.com/U1hucWqnnk — Giovanni Trapattoni (@giovanni_iltrap) 29 luglio 2019





