Giovanni Vescovo, chi é il nuovo postino di C’é posta per te?/ Ex Uomini e donne..

Giovanni Vescovo é il nuovo postino di C’é posta per te: chi é l’ex corteggiatore di Uomini e donne

C’é posta per te torna a intrattenere i telespettatori con la prima puntata del 7 gennaio 2023, che vede Giovanni Vescovo confermarsi nel ruolo di nuovo postino. Nella prima serata di Canale 5, all’indomani dell’Epifania 2023, Giovanni Vescovo segna il suo debutto TV in nuove vesti, dopo aver preso parte, in passato, nel ruolo di corteggiatore ad un altro programma TV tra i format prodotti e condotti da Maria De Filippi come C’é posta per te, ovvero Uomini e donne. Al trono classico dello show sui sentimenti e la ricerca dell’amore, il biondo dagli occhi di ghiaccio originario di Treviso si presentava da comune mortale come corteggiatore dell’allora tronista Sonia Lorenzini. Un ricordo che suggella la breve esperienza TV che Giacomo Vescovo ha alle spalle, prima di salire in sella alla sua bici, per la consegna della posta del cuore che lo attende a C’é posta per te.

Uomini e donne, Lavinia Mauro perde Alessio Corvino?/ Brutta lite, per delle foto...

Giovanni Vescovo é attivo su Instagram, dove non brilla in termini di seguito

Ma quali sono le altre curiosità sul conto del bel Giovanni Vescovo, new entry nel cast di C’é posta per te? Il giovane vive stabilmente a Roma, a quanto pare, e inoltre lavorerebbe anche come PR. Balza all’occhio del gossip made in Italy, poi, l’indiscrezione che vedrebbe il neo postino, dal cuore impegnato, con la presunta fidanzata di nome Giordana. Una ragazza coetanea del giovane, di 30 anni, e originaria di Arezzo e a quanto pare una comune mortale non appartenente al mondo dello showbiz. Che, quindi, Giovanni Vescovo possa confermarsi fedele alla sua chiacchierata compagna, al di là dell’ondata di visibilità mediatica e il successo garantito che lo attendono con il debutto a C’é posta per te?

Armando Incarnato lascia Uomini e donne?/ L'assenza dopo la lite con Maria De Filippi

Nel frattempo, dal profilo Instagram @giovannivescovo trapela, inoltre, che ancor prima dell’atteso debutto TV il giovane vanta un seguito social stimato 4mila followers, che sono destinati ad aumentare visto il grande impegno che aspetta il giovane al servizio del pubblico delle reti Mediaset.

Oltre a Giovanni Vescovo, new entry del programma, C’è Posta per Te conferma dei postini storici. Si tratta di Andrea Offredi, ex tronista di Uomini e Donne, Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Ai postini del People show spetta il compito di consegnare le buste e accompagnare le persone in studio.

Uomini e donne, anticipazioni 6 gennaio 2023/ Riccardo e Gloria reunion, via Armando?













© RIPRODUZIONE RISERVATA