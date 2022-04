Giro di Sicilia 2022/ Vincenzo Nibali e Damiano Caruso al via: ecco i partecipanti

Il Giro di Sicilia 2022, in programma dal 12 al 15 aprile, vedrà come nomi di spicco i due campioni locali, Vincenzo Nibali e Damiano Caruso. L’anno scorso fu lo Squalo a vincere, grazie a uno splendido attacco nella quarta e ultima tappa Sant’Agata di Militello-Mascali che portò a Vincenzo Nibali il successo di giornata e il trionfo nella classifica generale, mentre Damiano Caruso era stato meraviglioso secondo al Giro d’Italia, corsa alla quale naturalmente si preparano diversi dei protagonisti che vedremo sulle strade del Giro di Sicilia settimana prossima, dopo l’edizione 2021 vissuta in autunno.

Sono tre i team della categoria UCI World Tour che prenderanno parte al Giro di Sicilia 2022: l’Astana Qazaqstan Team di Nibali, Intermarchè-Wanty-Gobert Matériaux e Trek-Segafredo, ai quali andranno aggiunti quattro UCI Pro Teams, undici UCI Continental Teams e la Nazionale Italiana di Daniele Bennati, della quale farà parte appunto anche Damiano Caruso, convocato per la gara di casa in assenza della sua squadra (la Bahrain Victorious).

GIRO DI SICILIA 2022, PERCORSO E PARTECIPANTI

Tra i nomi più attesi al via del Giro di Sicilia 2022, oltre a Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, figurano anche il Campione del Mondo su strada Under 23 Filippo Baroncini, il grande veterano Domenico Pozzovivo, Diego Rosa e tra gli stranieri Chad Haga, Louis Meintjes, Andrii Ponomar, Benjamin King e Boy Van Poppel. Presentate anche le quattro maglie: sarà giallo-rossa quella del leader della classifica generale, poi ciclamino per la graduatoria a punti, verde pistacchio per i GPM e bianca per i giovani.

Dando uno sguardo alle quattro tappe del Giro di Sicilia 2022, martedì 12 aprile si comincerà con la Milazzo-Bagheria che dovrebbe essere perfetta per i velocisti; mercoledì 13 ecco la seconda tappa Palma di Montechiaro-Caltanissetta, frazione più impegnativa e con arrivo in leggera salita; giovedì 14 ci sarà la terza tappa Realmonte-Piazza Armerina, molto mossa altimetricamente, senza salite particolarmente impegnative, ma segnata da susseguirsi di salite e discese; infine venerdì 15 ecco la quarta e ultima tappa Ragalna-Etna, con arrivo in salita dal versante Est dell’Etna (Piano Provenzana).

