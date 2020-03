Giroud all’Inter?/ Calciomercato, il francese vuole Conte ma chiede un triennale

Sempre vivaci le voci su Olivier Giroud, che sembra senza dubbio uno dei nomi più caldi di calciomercato in questi giorni. Stando alle novità delle ultime ore, ecco che prende sempre più quota la possibilità di vedere Giroud all’Inter nella prossima stagiopne, con i nerazzurri che sarebbero dunque in vantaggio sulla Lazio per assicurarsi l’attaccante francese attualmente al Chelsea. Le ultime novità arrivano dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che ha scritto della scelta di Giroud, che vorrebbe giocare al servizio di Antonio Conte e di conseguenza avrebbe scelto l’Inter: per questo motivo la società nerazzurra è considerata in vantaggio sulla Lazio come destinazione della punta per la prossima stagione.

GIROUD ALL’INTER? LA PUNTA CHIEDE UN TRIENNALE

Dunque Giroud all’Inter è una ipotesi che si fa sempre più concreta, anche se l’attaccante francese chiederebbe un contratto triennale alla società nerazzurra e questo potrebbe essere un punto delicato nella trattativa, perché tre anni sono tanti per un giocatore nato il 30 settembre 1986, che va dunque verso i 34 anni. Il Chelsea ad esempio gli ha proposto il prolungamento del contratto che scade a giugno ma solo per un’altra stagione, dunque fino al 30 giugno 2021. Naturalmente Giroud punta a un legame più lungo, l’Inter sicuramente sarebbe disponibile a proporre un biennale, resta qualche dubbio invece su un contratto di ben tre stagioni, anche se naturalmente si potrebbe giungere a un biennale più opzione per il terzo anno.



