GISELDA TORRESAN, CHI E’ LA NUOVA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO/ “Mauro Corona? Mio uomo ideale”

L’influencer dei monti” entra nella casa del Grande Fratello 2023. Giselda Torresan si presenta ai telespettatori di Canale 5: “sono operaia in una ditta di montaggio plastica, sono l’unica donna dell’azienda. La mia più grande passione è la montagna, camminare, camminare. I tacchi li porto raramente, le unghie le ho fatte 2 volte in vita mia, aereo mai preso, mi sposo solo con un montanaro”.

Una ragazza di montagna che rivela: “il mio uomo ideale? Un montanaro come Mauro Corona. Nella casa del Grande Fratello non so come farò senza montagna, mi vedrete arrampicare su qualche parete”. Prima di entrare nella casa una sorpresa per lei: i colleghi maschi della sua azienda per un in bocca al lupo! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Chi è Giselda Torresan, nuova concorrente del Grande Fratello 2023: dalle montagne alla casa più spiata di Italia

Giselda Torresan è pronta a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023. La nuova concorrente porta a Cinecittà tutta la sua energia e la sua voglia di avventura, quella che esprime brillantemente quando si trova tra le sue amate montagne. La trentatreenne trevigiana sembra essere una grande appassionata di natura ed escursionismo; lo si evince da una sua altra passione, quella per la fotografia, che la porta a condividere sui social le sue avventure.

Non si può definire influencer – perlomeno non nel senso stretto del termine – eppure sui social i suoi contenuti sono molto apprezzati. Gisela Torres conta oltre centotrenta mila follower, interessati alle sue escursioni e avventura in tenda tra le montagne. Nella vita di tutti i giorni, lavora come operaia in una fabbrica di stampaggio plastica, adesso però Giselda si prepara a vivere una nuova avventura dentro la casa del Grande Fratello, dove ha tutte le intenzioni di ritagliarsi uno spazio da protagonista.

Giselda Torresan, la sua partecipazione al Grande Fratello 2023 divide i “fan” dei social: ecco perché

C’è grande curiosità di vedere all’opera Giselda Torresan nella casa del Grande Fratello 2023, dove potrà condividere la sua passione per le montagne con un grande personaggio del mondo dello sport: l’ex marciato azzurro Alex Schwazer. Benché Giselda non sia un’influencer, il suo annuncio della partecipazione al Grande Fratello ha diviso i suoi follower e chi segue i suoi contenuti sui social.

C’è chi la sostiene in questa nuova avventura televisiva e chi invece preferirebbe che continuasse a condividere le bellezze delle montagne, rimanendo a tutti gli effetti una NIP. Ma con la partecipazione al Grande Fratello Giselda Torresan ha evidentemente deciso di percorrere una strada diversa. Come andrà la sua avventura nella casa più spiata di Italia?

