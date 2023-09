Giselda Torresan, il pubblico del Grande Fratello 2023 è stufo di lei?/ “Dopo un po’ ha rotto, non riesce a…”

Grande Fratello 2023, Giselda Torresan perde consensi: il motivo

Cresce sempre più l’insofferenza del pubblico del Grande Fratello 2023 nei confronti di Giselda Torresan. La concorrente, operaia di Pieve del Grappa (Treviso), si è sin da subito presentata come una delle concorrenti più interessanti, genuine e simpatiche di questa edizione. Già nella clip di presentazione, in cui si è raccontata con grande spontaneità e naturalezza, la ragazza aveva attirato i consensi e la simpatia del pubblico, che sin da subito si era detto pronto a sostenerla. Ora, però, le cose sembrano essere cambiate drasticamente.

Giselda Torresan, retroscena choc: "Non usa la sua vera voce al Grande Fratello 2023!"/ La segnalazione

La situazione sembra essere precipitata negli ultimi giorni e, in particolare, nel corso della quarta puntata del reality, andata in onda ieri sera. Molti, infatti, accusano Giselda di pensare solo ed esclusivamente alle sue montagne, inserendole in qualunque discorso e in qualunque contesto di gioco e, dunque, risultando a tratti ripetitiva. Soprattutto nella puntata di ieri, quando la Torresan si è difesa dalle nomination ricevute replicando che non le interessavano, perché stava pensando alle sue montagne, il pubblico ha iniziato a spazientirsi.

Giuseppe Garibaldi, proposta di matrimonio al Grande Fratello 2023/ Il siparietto con Giselda Torresan

Le critiche dal web: “Dopo un po’ ha rotto“

Giselda Torresan non viene più vista dal pubblico social come la concorrente ingenua che avrebbe fatto breccia nel cuore dei telespettatori. A detta di molti, infatti, dietro potrebbe esserci una strategia ben precisa per apparire sempre spontanea. Strategia che però avrebbe iniziato a stancare. “Si Giselda ma “penso alle montagne” ormai è un po’ forzato dopo quasi due settimane così a caso“, scrive un telespettatore del Grande Fratello 2023 su Twitter.

“Io la gente che salva giselda non lo capisco perché ok poteva fare consensi i primi giorni con la sua ingenuità e tutto ma dopo un po’ ha rotto, non riesce a fare un discorso sensato e parla solo delle montagne BASTA NON HA SENSO“, fa eco un altro commento. E ancora: “Giselda ha un po’ rotto con questa storia delle montagne“. Dunque, il pensiero di una buona fetta del pubblico è lo stesso: i comportamenti della Torresan, considerati troppo forzati e ripetitivi, sembrano aver stancato.

GF 2023, Giselda Torresan: "Da bambina sono stata bullizzata"/ "Mi chiamavano castoro, mi prendevano in giro"

si Giselda ma “penso alle montagne” ormai è un po’ forzato dopo quasi due settimane così a caso#GF #GrandeFratello pic.twitter.com/8DqAAvQSEy — chri⚡ (@chrichri1_) September 21, 2023

io la gente che salva giselda non lo capisco perché ok poteva fare consensi i primi giorni con la sua ingenuità e tutto ma dopo un po’ ha rotto, non riesce a fare un discorso sensato e parla solo delle montagne BASTA NON HA SENSO #GrandeFratello pic.twitter.com/Tkg1caRHsD — g (@minilouis_) September 21, 2023

Giselda ha un po’ rotto con questa storia delle montagne #GrandeFratello pic.twitter.com/QrKzpc66Uk — Rebe💎 (@yowsel) September 21, 2023

giselda se stai meglio in montagna mentre gli altri litigano allora torna appunto tra le montagne mi hai già stancata — sere 🐒 MAZZANTI OUT (@lostjnpieces) September 21, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA