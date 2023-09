Giselda Torresan si è licenziata dalla fabbrica prima del Grande Fratello 2023?/ Lei tace, ma spunta…

Giselda Torresan si è licenziata dalla fabbrica in cui lavorava?

Tra i primi concorrenti del Grande Fratello 2023 che hanno varcato la porta rossa nel corso della prima puntata c’è stata anche Giselda Torresan che ha travolto Alfonso Signorini con il suo entusiasmo. Giselda, prima di cominciare ufficialmente la sua avventura nel bunker di Cinecittà, ha anche ricevuto una sorpresa da parte dei suoi colleghi che le hanno fatto un grosso in bocca al lupo attraverso un videomessaggio trasmesso in diretta dallo stesso conduttore. Giselda si è così presentata al pubblico del reality show spiegando di essere un’operaia turnista presso una fabbrica.

Tuttavia, a poche ore dall’inizio del Grande Fratello 2023, ai microfoni di Fanpage, i responsabili dell’azienda in cui Giselda lavorava prima di partecipare al reality, hanno fatto sapere che la gieffina si sarebbe licenziata.

Le parole della fabbrica in cui lavorava Giselda Torresan prima del Grande Fratello 2023

“Ha terminato il rapporto di lavoro pochi giorni prima di entrare per evitare problemi all’azienda”, hanno fatto sapere a Fanpage i responsabili dell’azienda di Borso del Grappa in cui lavorava. Nessuna dichiarazione, però, da parte di Giselda che si è presentata come operaia con una grande passione per la montagna.

Tuttavia, prima ancora di varcare la porta rossa, dopo l’ufficializzazione della sua presenza nella casa, la Torresan era stata al centro di varie segnalazioni relative al suo profilo Instagram che conta già più di 141mila followers. Durante la permanenza nel bunker di Cinecittà, Giselda svelerà nuovi dettagli sulla sua vita lavorativa?

