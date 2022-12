Gismondo: “Gestione della terapia anti Covid sbagliata”/ “Antivirali e monoclonali…”

Per questo motivo, anche in vista della riforma Aifa, il direttore dell’ospedale sacco di Milano ha affermato: “Ci auguriamo che Aifa cambi e migliori nel suo compito. Osserveremo che cosa succederà, insomma staremo a vedere. L’efficienza di un qualsiasi ente è data dalle persone che ne fanno parte”. Inoltre, la speranza è quella che l’Aifa possa rimanere indipendente dalla politica: “Ci auguriamo che la politica, come spesso avviene, non sia determinante, ancora una volta, nella scelta delle competenze”.

Tumore, boom diagnosi in Italia: +14.100 in 2 anni/ 390.700 nuovi casi nel 2022

Gismondo: “L’errore più grande di Aifa…”