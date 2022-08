Giù le mani dalle nostre figlie/ Su Canale 5 il film con Leslie Mann

Giù le mani dalle nostre figlie, film di Canale 5 diretto da Kay Cannon

Giù le mani dalle nostre figlie arricchirà il palinsesto televisivo di Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 4 agosto, a partire dalle 21:20. È un film prodotto è realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2018 con la regia di Kay Cannon. Si tratta di una pellicola di genere Commedia con soggetto e sceneggiatura scritti da Jon Hurwitz, Brian Kehoe, Eben Russell, Hayden Schlossberg e Jim Kehoe.

La fotografia è stata curata da Russ T. Alsobrook, le musiche della colonna sonora sono di Mateo Messina per un’opera distribuita nelle sale cinematografiche dalla Universal Pictures. Tra i principali protagonisti di questo film ci sono gli attori Leslie Mann, Ike Barinholtz, John Cena, Gideon Adlon, Graham Phillips, Miles Robbins e Geraldine Viswanathan.

Giù le mani dalle nostre figlie, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Giù le mani dalle nostre figlie. Lisa è una madre single che cerca in ogni modo di occuparsi al meglio dell’attività lavorativa e delle esigenze della sua giovane figlia di nome Julie. Lei è abbastanza timorosa di quello che potrebbe accadere alla figlia così Cerca in ogni modo di tutelarla e di tenerla sotto controllo anche a distanza, come avviene nel primo giorno di scuola quando si tranquillizza e nel momento in cui la bambina raggiunge le sue compagne Kayla e Sam. In questa occasione farà la conoscenza sia del padre di Kayla e sia di quello di Sam facendo così iniziare una bella amicizia.

Un legame molto stretto che riguarda anche i loro rispettivi figli che infatti circa 12 anni dopo sono ancora lì a condividere la quotidianità e parlare del più e del meno. Giuly fa presente ai suoi due amici di voler perdere la verginità con il suo attuale fidanzato Austin durante il classico ballo di fine anno scolastico.

Lo stesso ha intenzione Kayla mentre la cosa appare più complessa per Sam che si è reso conto di essere attratta dalle donne ma ugualmente decide di andare al ballo con un ragazzo di nome Ciad con la convinzione che con lui non ci sarebbe mai potuto essere un problema.

Le tre ragazze prima di andare alla festa di ballo si scambiano un messaggio sul cellulare in maniera tale da suggellare il loro patto per tenere all’oscuro i genitori di quello che sta per accadere. Tuttavia Lisa come sempre molto apprensiva riesce a intercettare questi messaggi e con l’aiuto degli altri due genitori si rendono conto di quello che sta per succedere e quindi si mettono in macchina cercando in ogni modo di evitare che le loro figlie possano effettivamente perdere la verginità. Sarà un’estenuante serata che metterà i genitori in tantissime situazioni divertenti con tanti spunti per trascorrere un paio di ore in allegria.

