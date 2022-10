Giucas Casella a Scherzi a Parte/ Video, vince reality fake ma rimane solo nei campi…

Giucas Casella è stato vittima di uno scherzo di “Scherzi a Parte”, mostrato ai telespettatori della trasmissione di Enrico Papi nella serata di domenica 16 ottobre 2022. Ma cos’è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Contattato attraverso il suo manager, gli è stato proposto (con successo) di partecipare a un nuovo reality show, denominato “Il Grande Nascondino”: in buona sostanza, a Giucas Casella è stato fatto credere di doversi nascondere in un posto lontano della civiltà per non farsi trovare dai cacciatori sulle sue tracce e, se riuscirà nell’impresa di non farsi individuare, sarà il vincitore.

Valeria Perilli, moglie Giucas Casella/ Lui: "sono pronto a sposarla entro fine anno"

Peccato, però, che sia tutta una farsa e che nessun cacciatore sia realmente sulle tracce della malcapitata vittima di “Scherzi a Parte”, chiamata a superare diverse prove per raggiungere “la gloria”, tra cui individuare i punti cardinali stando su una gamba sola e precipitarsi in una buca scavata nel terreno ogni volta in cui il braccialetto e il cappello con cui è stato equipaggiato si attiveranno, dando rispettivamente una scossa elettrica o lampeggiando.

GF Vip: Giucas Casella tifa per Amaurys/ "Attilio Romita? Le parole hanno un peso"

GIUCAS CASELLA VITTIMA DI SCHERZI A PARTE: IL VIDEO DELLO SCHERZO

Dopo un pomeriggio trascorso sotto il sole di luglio nella campagna lombarda, Giucas Casella nello scherzo di “Scherzi a Parte” ha poi confidato alla telecamera che lo stava riprendendo il suo “pensierino delle 20: l’abbiamo scampata bella con il cacciatore. Qui non c’è niente, ci sono solo alberi, zanzare, mosche… Dappertutto! Ci sono le termiti!”. Per poi iniziare a cantare a squarciagola: “Più bello della savana non c’è niente!“.

Intanto, il tempo passa e Giucas Casella viene proclamato vincitore del reality show “Il Grande Nascondino” da parte della regia, ma un’ora dopo la fine delle riprese nessuno è andato a prendere lui e il cameraman. Tanto che, via radio, Casella esclama: “Non va bene, non c’è nessuna macchina! Mica mi lasciate qua tutta la notte!”. Poi, ha provato a tranquillizzarsi (“Ho fatto L’Isola dei Famosi, figurati se mi spavento qua”), mentre il cameraman si è allontanato con la scusa di fare i bisogni, lasciandolo da solo un po’. Infine, l’arrivo di un trattore e di un agricoltore con a bordo una gallina, che Giucas Casella ha tentato di addormentare, hanno fatto da preludio allo svelamento dello scherzo, accolto con un sorriso dall’ex gieffino. Se volete rivedere lo scherzo di Scherzi a Parte a Giucas Casella, lasciamo qui il link alla clip completa.

Giucas Casella "arrabbiatissimo" con Attilio Romita/ "Emozione tornare nella casa GF"

© RIPRODUZIONE RISERVATA