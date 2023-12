Giucas Casella choc: “A sei anni stavo annegando”/ E su Ciao Darwin: “Ci sarà una sorpresa”

Ciao Darwin, Giucas Casella svela cosa farà questa sera: “Ci sarà una sorpresa”

Una nuova attesissima puntata di Ciao Darwin andrà in onda questa, venerdì 15 dicembre 2023, su Canale5 e Giucas Casella sarà il capitano della squadra dell’Occulto. Il mentalista che rifiuta categoricamente di essere definito illusionista, è stato ospite della puntata di oggi di CasaSDl dove si è sbilanciato fornendo delle anticipazioni sullo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Come di consueto, in quanto capitano di una squadra, sarà tra i protagonisti della prova di defilè e, senza sbilanciarsi troppo, ha invitato il pubblico a guardare la puntata.

James Casella, figlio Giucas Casella/ L'illusionista: "lui e mio nipote sono la mia vita"

Giucas Casella, nel dettaglio, ha anticipato: “Sfilerò certo ma come sarò vestito sarà una sorpresa.” Il mentalista non si è sbilanciato oltre. Più di larghe parole invece è stato il capitano della squadra avversaria della Scienza Alessandro Cecchi Paone che ha rivelato che a Ciao Darwin sfilerà insieme al suo fidanzato Simone Antolini, è stata una bella esperienza e tra i due scatterà un bacio. Insomma è tutto pronto per una nuova e scoppiettante puntata dello show di Canale5 giunto già alla sua nona edizione.

Giucas Casella, racconto choc sulla mamma: “Era sordomuta ma ha sentito che stavo annegando”

La figura di Giucas Casella ed il suo modo molto divertente e leggero di compiere gli esperimenti hanno reso il mentalista una personaggio molto simpatico ma poco preso sul serio. E invece nel passato di Giucas Casella non sono mancati dolori, drammi ed avvenimenti inspiegabili come quello che ha visto coinvolta la madre. Durante l’intervista a CasaSDL, Giucas ha raccontato che quando aveva 6 anni stava annegando in un pozzo ma, in maniera del tutto incomprensibile, la madre sordomuta pur non potendo udire le sue urla ha capito che il figlio era in pericolo.

Giucas Casella ha usato queste parole per raccontare la sua scioccante disavventura: “Io nasco da una madre sordomuta e da ragazzino, ero piccolino 6 anni sono entrato dentro un pozzo stavo annegando, urlavo ma ovviamente mia madre non poteva sentirmi eppure si è buttata e mi è venuta a prendere. Da quel momento ho sentito questa forza telepatica immensa” Il rapporto tra il mentalista e la madre è rimasto per tutta la vita simbiotico ed adesso che la donna non c’è più, Giucas porta la sua fede al dito e nei momenti più difficili e bui si rivolge a lei.











