Giucas Casella fa un’altra gaffe al GF Vip/ “Non ricordo chi sono Andrea e Miriana”

Giucas Casella sta regalando momenti divertenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Giucas frequentemente dimentica i nomi dei concorrenti e ha vuoti di memoria. Questo è successo anche durante un momento di intimità rivelatoria con la bella principessa etiope Selassié che gli ha confessato le vicissitudini e i momenti trascorsi assieme a suo figlio di 19 mesi. Lady Selassié non ha figli eppure Casella è caduto nello scherzo della concorrente.

Qualcuno sui social ipotizza che quella di Casella non sia solo una distrazione. Dopo l’eliminazione di Tommaso Eletti, Giucas si chiedeva dove fosse finito il ragazzo. Nonostante abbia già condiviso tanti momenti con i suoi compagni, Casella dimostra anche una certa difficoltà nel ricordare i nomi dei concorrenti. Alex Belli gli domanda: “Ma davvero non ti ricordi i nostri nomi?”. Giucas ha ammesso: “Mi ricordo solo Sophie, Lulù ma le altre principesse no…”. Giucas evidentemente non ha memoria fotografica e proprio nelle ultime ore ha avuto un’altra dimenticanza.

Giucas era in giardino a parlare con Manuel Bortuzzo e Alex Belli. L’illusionista aveva difficoltà e non riusciva a fare mente locale su chi fossero Andrea e Miriana. Dopo aver sentito citare questi nomi, Casella ha chiesto delucidazioni in merito per capire chi fossero. Poi ha chiesto chi fossero i concorrenti ad essere finiti in nomination e Alex ha spiegato: “Gianmaria, Nicola, Andrea e Miriana”. Giucas è apparso perplesso e Manuel l’ha aiutato a ricordare chi fosse Andrea: “E’ quello riccio, che fa sempre palestra”. Nonostante questa informazione, Giucas però rimane pensieroso. Belli e Bortuzzo hanno aggiunto: “Dorme con te”. Anche sul nome di Miriana, Giucas è apparso dubbioso.

Nella casa del Grande Fratello Vip Belli ha chiesto a Casella: “Te la ricordi Miriana? Quella ragazza, quella donna con i capelli neri, bella”. L’illusionista è riuscito a capire chi fosse solo sentendo il cognome. Manuel allora ha esclamato: “Però lui coi cognomi ci va meglio”. Attenzione però perché l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha sempre giocato nell’interpretare il ruolo dello svampito e chissà che non sia lui a tirare un brutto scherzo agli altri concorrenti applicando la sua strategia per arrivare lontano.



