Giucas Casella/ Gaffe clamorosa su Venditti “E’ morto”. Poi va fuori di testa per…

Giucas Casella “Ma Venditti è vivo?”, scende il gelo al Grande Fratello Vip

Dopo aver partecipato all’ “Isola dei Famosi” Giucas Casella ha voluto rimettersi in gioco. Nella casa del Grande Fratello Vip ha ritrovato la sua compagna di viaggio Francesca Cipriani. Una coppia comica che sta regalando a casa tante risate e momenti di ilarità. Proprio oggi Giucas si è reso protagonista di una gaffe. Lui e gli altri coinquilini stavano discutendo del più e del meno quando all’improvviso la Cipriani se ne esce chiedendo: “Ma Venditti è vivo?”. Una domanda che ha colto alla sprovvista il mago che ha risposto di no. Antonello Venditti non ha ancora commentato la faccenda e in queste ore ci si chiede se risponderà con la solita ironia che lo contraddistingue. Giucas Casella non accenna a far parlare di sé anche per alcuni comportamenti bizzarri. Questa mattina, appena svegliato, ha urlato “Fatemi vedere il mio nipotino” per poi iniziare a fare boccacce davanti la telecamera. Un siparietto che ha fatto scoppiare in sonore risate Alex Belli e Davide Silvestri. Cosa combinerà ancora il mago?

Giucas Casella e la rivelazione su Amanda Lear nella casa del Grande Fratello Vip

Non è nuovo Giucas Casella a clamorose rivelazioni. Proprio qualche giorno fa, dopo aver confidato agli altri coinquilini del Grande Fratello Vip di aver vissuto una piccola crisi per la via del lavoro, si è lasciato andare ad una confessione su Amanda Lear: “Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo. Sono stato anche al Moulin Rouge, sono stato un anno lì. Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”. Gli altri concorrenti hanno fatto finta di non sentire anche se lo scivolone era stato ormai servito.

Sicuramente le voci sull’ambiguità sessuale hanno aiutato molto Amanda nel corso della sua carriera artistica. Oggi in un’intervista rilasciata al “Fatto Quotidiano”, si attendeva una replica da parte della Lear che però ha lanciato una frecciatina nei confronti dei reality. Ha infatti dichiarato: “In Rai piangono sempre, dicendo che non ci sono più soldi. Hanno tolto molti programmi interessanti per questi Grandi Fratelli, L’Isola, cose orrende”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA