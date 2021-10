Giucas Casella/ Il flirt con Katia Ricciarelli incuriosisce il web. E non solo…

Giucas Casella protagonista al Grande Fratello VIP 2021. Il suo flirt del passato con Katia Ricciarelli sta incuriosendo parecchio il popolo gieffino, che sui social si diverte a commentare le gesta della coppia all’interno della casa. I telespettatori e gli internauti a quanto pare non sono gli unici ad essersi interessati alla loro presunta love story, come dimostrano le continue domande e provocazioni di Alfonso Signorini durante le puntate serali.

In queste ore nella casa, Giucas e Katia Ricciarelli hanno continuato a parlare della loro notte di passione. Katia ha raccontato che Giucas indossava un paio di mutande con i cuoricini, in quella circostanza: “Mi ricordo che mi sono svegliata che ero tutta scompisciata, nel senso che ero tutta in disordine, spettinata, e poi ero tutta languida… Lui non se ne voleva più andare”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Giucas Casella: uno dei personaggi più amati di questo Gf Vip

Giucas Casella è uno dei personaggi più amati dentro la casa del Grande Fratello Vip, non solo dagli inquilini ma anche dal pubblico. Con la sua simpatia, il prestigiatore ha conquistato tutti: “Giucas che dice alla Cipry di non stare sui fornelli perché si brucia il silicone STO MORENDO”, ha commentato un utente su Twitter guardato la diretta nella casa. In molti fanno il tifo per lui: “Mi fa così volare Giucas proteggiamolo fino alla fine” e “Alla fine Giucas si sta dimostrando la persona più grande entrata dentro la casa fino ad oggi migliore di tutte e anche di molti tanti giovani”. Dentro la casa si è creato un rapporto di grande simpatia tra Giucas e Francesca Cipriani, che si diverte a organizzare scherzi ai danni dell’amico. Dopo avergli messo dello smalto sulla testa, la ex Pupo ha deciso di chiuderlo in una stanza con la complicità delle altre ragazze.

Giucas Casella: tra i favoriti al Grande Fratello Vip

Giucas Casella ha reagito con un sorriso ma ha capito subito che la responsabile era Francesca Cipriani: “Devi vedere cosa ti combino stanotte!”, le ha detto con tono ironico. Nella puntata di venerdì del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli e Giucas Casella hanno parlato del loro presunto flirt. La ex moglie di Pippo Baudo ha detto che Giucas indossava un paio di mutande con i cuoricini. Lui ha ammesso di essere geloso: “Tu mi devi sposare, sono stanca di fare questa vita ambigua con te…”, ha concluso la cantante con velata ironia. Alla fine i due non hanno detto granché lasciando più al pubblico la possibilità di fantasticare su quanto successo tra loro, anche se non tutti hanno apprezzato lo spazio dedicato alla questione.



