Giucas Casella in apprensione per la sua “piscina”/ In diretta al GF Vip nuovi aggiornamenti?

Giucas Casella tra gaffe e il “piscina-gate” al Grande Fratello Vip

Giucas Casella è sempre vittima di scherzi dentro la casa del Grande Fratello Vip, l’ultimo gli è stato fatto in diretta da Alfnso Signorini che gli ha comunicato che la sua richiesta di realizzare un cappotto termico nella sua casa è stato accettato ma dai controlli è risultato che la piscina è abusiva e va cementata entro trenta giorni. “Non ci credo! Era tutto regolare. Se devo chiuderla lascio perdere tutto. Mi fai avere la forfora… anzi il fosforo. Mi dimentico tutto”, ha commentato il prestigiatore. E ha aggiunto: “Non me ne frega più niente del cappotto, voglio la mia piscina!”.

Giucas non ricorda le cose e a volte confonde le parole diventando protagonista di molti scherzi. Manila Nazzaro è un’accanita tifosa della Lazio, Giucas evidentemente di calcio non ne sa niente, quando l’ex Miss Italia ha parlato di Ciro Immobile, il mago ha chiesto chi fosse, facendo perdere la pazienza alla conduttrice che ha sbottato: “Ma come chi è, dai!”.

Giucas Casella: diverte fuori e dentro la casa

La fiction all’interno della Casa prosegue bene, i Vip sono entrati nella parte. Giucas Casella interpreta il marito di Francesca Cipriani, la coppia si presenta alla cena, ma a un certo punto il mago prende la parola e rivolgendosi a Katia Ricciarelli le chiede di sposarlo. La collera della finta moglie Francesca si scatena contro i due amanti. Katia è disposta ad accettare la proposta di matrimonio solo se le promette una villa con piscina. Giucas accetta e con sorpresa di tutti ruba un bacio a Katia con tanta passione. Giucas è molto apprezzato dal pubblico e anche dagli inquilini della Casa, soprattutto da Francesca che si diverte a scompigliargli i capelli o per essere più precisi a staccargli i capelli dalla testa.

Questo comportamento ha preoccupato nei giorni scorsi la Marcuzzi che in un tweet ha commentato: “Temo seriamente per la vita di Giucas”. Giucas ha deciso di condividere con gli inquilini il racconto che riguarda la sua abilità da mentalista. Sua madre era sordomuta e da piccolo lui è caduto in un pozzo. Il condotto non era molto profondo ma c’era parecchia acqua e stava rischiando di annegare. Ha urlato tantissimo, poi con la forza del pensiero la mamma è stata guidata in soccorso verso di lui.



