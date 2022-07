Giucas Casella interrompe il matrimonio di Davide Silvestri/ “Sei ancora in tempo…”

Giucas Casella dà un suggerimento alla moglie di Davide Silvestri, l’ironia social

Giucas Casella ha interrotto il matrimonio di Davide Silvestri. L’ex gieffino era tra gli invitati alle nozze che si sono tenute ieri. Durante la cerimonia, Giucas si è reso protagonista di un siparietto che è diventato subito virale sul web. Poco prima che gli sposi pronunciassero il fatidico sì, Giucas Casella è entrato a gamba tesa e ha avuto uno scambio di battute con Davide Silvestri. Giucas ha tentato di far cambiare idea ad Alessia Costantino anche se alla fine è stato tutto invano. Con un look campagnolo, Giucas si è rivolto alla sposa in modo scherzoso dicendogli: “Amore ci stai ripensando? Sei in tempo, ripensaci”. Qualcun altro ha poi urlato allo sposo: “Scappa”. Un momento divertente che ha intrattenuto gli invitati presenti alla cerimonia che si sono fatti grandi risate.

Giucas Casella ha poi postato il video sui social e sono piovuti commenti. Qualcuno ha scritto: “Giucas aiuterebbe la sposa a fuggire”. Giucas è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e ha regalato al pubblico momenti indimenticabili. Anche questa volta Giucas Casella non si è trattenuto ha voluto dire la sua al matrimonio di Davide Silvestri. Nel video si intravede anche Kekko dei Modà che ride divertito. Quando c’è Giucas non c’è n’è per nessuno.

Giucas Casella ha replicato a Manila Nazzaro. L’ex gieffino ha mantenuto ottimi rapporti con tutti gli ex concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, eccetto l’ex Miss Italia. Manila Nazzaro in un’intervista al Settimanale Chi aveva lanciato una frecciatina a Giucas e a Katia Ricciarelli definendoli dei veri volponi rispetto al resto del cast: “Il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Giucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast“. Giucas Casella però non l’ha presa bene ed è intervenuto su Twitter: “Mi dispiace cara leggere le tue parole, perché al contrario ti ho voluto bene a modo mio, e te ne voglio ancora. Buona vita a te”.

Giucas Casella è rimasto scottato dalle parole di Manila Nazzaro anche se poi su Instagram si è lasciato andare condividendo una serie di video divertenti in cui si prendeva gioco di Manila all’interno della casa. Ricondividendo il post di Twitter ha scritto, in sovra impressione: “Manila capisco che fa caldo ma…“. Giucas ha postato anche una foto molto eloquente. Con sottofondo la canzone “La verità” di Vasco Rossi, si vede uno scatto che mostra Manila appoggiata a Giucas mentre ride nell’abitazione che hanno condiviso per diversi mesi. Insomma, se nella casa erano così amici e complici, cosa sarà successo fuori?











