Valeria Perilli è la storica compagna di Giucas Casella, al suo fianco da oltre 40 anni. Il loro legame è così profondo che Valeria ha cresciuto James, il figlio che l’illusionista ha avuto da una relazione extra coniugale con Carol Torr, come se fosse suo. Ma chi è esattamente Valeria Perilli, ospite oggi domenica 12 gennaio a Domenica In? Nata a Roma, 68 anni, proviene da una famiglia legata al mondo dello spettacolo: è figlia dell’autore e regista Ivo Perilli e dell’attrice genovese Lia Corelli, nonché sorella del poeta Plinio Perilli. Anche lei si è avvicinata presto all’arte, diventando una rinomata doppiatrice.

Tra il 1984 e il 1991, Valeria è stata anche una “signorina buonasera” della Rai, annunciando i programmi dagli studi di Roma. Come doppiatrice, è nota per aver dato voce a personaggi iconici come Miranda in Sex and the City, Lalla in La tata e diverse figure di soap opera famose, tra cui General Hospital, Santa Barbara e Febbre d’amore. Ben quattro decenni fa, avviene l’incontro con Giucas Casella e, da allora, non si sono più separati. Nonostante i tanti anni trascorsi insieme, i due sono usciti allo scoperto solo pochi anni fa, precisamente nel 2018 durante una puntata di Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto per anni da Barbara d’Urso.

Ma perché Giucas Casella e Valeria Perilli hanno tenuto segreta la loro relazione per così tanto tempo? A svelarlo è stato lo stesso Giucas durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021, spiegando che il consiglio arrivò direttamente da Pippo Baudo: “Ho sempre nascosto la presenza di Valeria su consiglio di Pippo Baudo, che mi suggerì di non dirlo per scaramanzia. Le storie che finivano sui giornali andavano male”. Nonostante ciò, il loro amore è riuscito a resistere per oltre quattro decenni, anche se non sempre è stato tutto rose e fiori.

Infatti, anni fa, Giucas tradì Valeria con Carol Torr, la madre di suo figlio James Casella. Nonostante la “scappatella”, Valeria ha deciso di perdonarlo e ha cresciuto James come fosse suo figlio. Negli anni, Casella ha fatto più volte la proposta di matrimonio alla sua storica compagna, ma i due non sono ancora sposati. Prima della dichiarazione ufficiale fatta al Grande Fratello Vip, aveva già espresso il suo amore a Domenica Live con queste parole: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”.