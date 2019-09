Giucas Casella/ “Io e Mara Venier ci siamo un po’ allontanati. Su Barbara D’Urso…”

Tra carriera e vita privata, Giucas Casella si è raccontato a 360° in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Lei. Il noto prestigiatore, famoso per i suoi giochi di ipnosi, ha affermato di avere diverse cose in ballo in vista del prossimo autunno, anche in tv, ma per quanto concerne i reality show ha le idee chiare: «L’unica cosa che posso dire in questo momento è che io vorrei davvero rifare l’Isola dei Famosi. Ho già partecipato a due edizioni e mi è rimasta nel cuore». L’illusionista spera di poter riprendere da dove aveva lasciato, visto che è stato obbligato due volte ad abbandonare per problemi di salute: «Vorrei un’altra chance. Inoltre adoro il contatto con la natura: è una linfa vitale che ricarica tantissimo».

GIUCAS CASELLA: “IO E MARA VENIER CI SIAMO UN PO’ ALLONTANATI”

Giucas Casella ha poi parlato di Mara Venier, con la quale ha sempre avuto un rapporto rose e fiori, anche se qualcosa è cambiato: «Lettera pubblica indirizzata a lei? Io non ho scritto lettere. Ho semplicemente detto che mi dispiaceva non poter fare “Domenica In” perché sono sotto contratto con Mediaset. Non ho fatto appelli». L’illusionista ha ammesso che c’è una certa distanza: «Se siamo ancora in buoni rapporti? Sì, anche se non come un tempo. Questa situazione professionale ci ha un po’ allontanati. Io farò di tutto per recuperare il nostro rapporto, perché credo dispiaccia anche a lei». Casella però tiene a precisare che non è possibile dare la colpa a qualcuno, visto che anche «Barbara D’Urso non c’entra nulla, come qualcuno ha scritto»: si tratta semplicemente di «un problema che riguarda solo noi due».

© RIPRODUZIONE RISERVATA