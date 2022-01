Giucas Casella nella bufera al Gf Vip/ L’illusionista tra gaffe e accuse

Giucas Casella è, in queste ore, sulla bocca – o meglio, sulla tastiera – di tutti i fan del Grande Fratello VIP, per almeno un paio di ragioni. Ha fatto molto sorridere l’ultima gaffe di Casella, andata in onda nell’ultima puntata. Durante la diretta, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato Giucas nel confessionale per mostrargli in anteprima il prossimo concorrente che entrerà nel gioco – per ora segreto per gli altri concorrenti – l’attore indiano Kabir Bedi – presentandoglielo come una “vecchia” e “intima” conoscenza. Forse troppo vecchia perché Giucas se ne ricordasse, confondendolo dapprima con un certo Domenico, e temendo subito dopo di aver avuto, con il celebre Sandokan della tivù, “rapporti di letto“. La gaffe è proseguita fino a quando non sono state mostrate le immagini di scena proprio di Sandokan.

Ma ci sono altre questioni, meno divertenti, che coinvolgono Giucas in queste ore. Sui social, infatti, si stanno scatenando le ire contro l’illusionista, colpevole, secondo gli spettatori, di giocare in maniera poco pulita. Se il percorso del mago e showman all’interno della casa del Grande Fratello VIP finora lo aveva visto raccogliere i consensi e la simpatia del pubblico, complici la sua involontaria comicità e il suo modo di fare affabile e cordiale nei confronti degli altri concorrenti, alcune affermazioni fatte dopo l’ultima puntata andata in onda il 27 dicembre gettano sull’illusionista settantaduenne un’ombra oscura.

Giucas Casella e le accuse di “tatticismi” al Gf Vip

Giucas, infatti, avrebbe suggerito a Sophie di fare “coppietta” con il nominato Alessandro Basciano per salvarlo dall’eliminazione, forte, a suo dire, dei “suggerimenti” ricevuti in confessionale, dai quali parrebbe che la regia del programma punti particolarmente sulle coppie nate all’interno del gioco per tenere alti gli ascolti. Questo “tradimento” da parte di Giucas non è passato inosservato ai telespettatori più attenti, che stanno facendo rimbalzare in rete l’inequivocabile hashtag #fuorigiucas. Nel frattempo, Giucas si appresta a festeggiare la fine dell’anno con i coinquilini della casa più guardata d’Italia, ignaro della bufera che lo sta per travolgere. Non sarebbe strano, infatti, se il pubblico decretasse l’uscita del mago dalla casa alla prima nomination utile, interrompendo un percorso che, almeno fino a pochi giorni fa, sembrava proiettato alla finalissima.

Il buongiorno di Giucas il più temuto al Gf Vip

Per Giucas Casella comunque i giorni di Capodanno sono stati comunque anche pervasi di leggerezza. Il suo “buongiorno” è sicuramente il più temuto tra gli inquilini della casa, che appena svegli vorrebbero godersi un po’ di tranquillità e si trovano invece scossi dalla frizzante esuberanza del mago. In particolare Davide è stato la vittima sacrificale di Giucas in diverse occasioni, l’ultima alla vigilia di Capodanno in cui dopo la classica sigaretta dopo il caffè, Casella si è scagliato su di lui col suo prorompente “Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno Davide”. Sarà anche per questo che più di un inquilino sta pensando di sbarazzarsi di lui nel gioco?

