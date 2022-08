Giucas Casella torna in tv: nel cast di Avanti un altro/ Scelto da Bonolis per…

Giucas Casella torna in tv

Giucas Casella è stato un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 6. Dopo aver varcato la famosa porta rossa a settembre, è rimasto nella casa di Cinecittà fino alla finalissima del 14 marzo. Una permanenza lunga sei mesi che gli ha permesso di conquistare il cuore del pubblico e quello dei suoi coinquilini con cui ha ancora oggi rapporti. Simpatico e ironico, Giucas ha divertito non solo tutti i protagonisti della scorsa edizione del reality, ma anche i telespettatori che lo vedranno nuovamente in televisione molto presto.

Dopo la partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, è stato ospite di Mara Venier e, a Domenica In, ha raccontato i dettagli della sua vita. Nella prossima stagione televisiva, invece, tornerà nuovamente in televisione e sarà un protagonista di Avanti un altro.

Giucas Casella nel cast di Avanti un altro

Dopo Sophie Codegoni che sarà la nuova Bonas, il cast di Avanti un altro accoglie un altro ex vippone ovvero Giucas Casella che, come si legge tra le chicche di gossip del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 agosto, sarà uno dei protagonisti del minimondo. L’illusionista, dunque, nella nuova stagione di Avanti un altro, affiancherà Paolo Bonolis e Luca Laurenti dando sicuramente vita a siparietti divertenti.

Nel salottino di Bonolis, Casella interpreterà il ruolo di mago e la sua presenza è stata confermata anche da Pipol Tv. Per Giucas, dunque, sta per iniziare una nuova e divertente avventura televisiva.

