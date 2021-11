Giucas Casella vs Alex Belli: “Vuole fare la prima donna”/ Silvestri: “Ha sbagliato”

Dopo lo scontro con Aldo Montano, Giucas Casella ha attaccato duramente Alex Belli. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, c’è chi si è schierato dalla parte di Montano e chi invece ha preso le difese di Belli. Giucas Casella sembra aver smascherato la strategia di gioco dell’attore e ha sottolineato il fatto che vorrebbe fare la prima donna. Giucas ha dichiarato: “Non capisco perché Alex Belli deve fare così. Vuole fare troppo, vuole sempre essere la prima donna. Lascia spazio agli altri. Questo glielo devo dire”.

Giucas ha chiesto poi conferma a Katia Ricciarelli. La cantante lirica non ha smentito le parole di Giucas, confermando la sua opinione. I due non hanno risparmiato critiche ad Alex Belli, che nelle ultime ore ha ricevuto parecchi commenti negativi anche sui social. Giucas Casella ha poi chiuso la conversazione dicendo che dovrà parlare ad Alex Belli del suo comportamento. Non sappiamo come reagirà Alex e se accetterà i consigli di Giucas, anche se non è l’unico a pensarla in questo modo.

Anche Davide Silvestri ha criticato il comportamento di Alex Belli. Davide ha rivelato il suo pensiero: “Questa cosa non mi è piaciuta. Io sono oggettivo e non voglio darti ragione o torto. Non parlerò da tuo amico, ma da esterno. Oggettivamente è ovvio che lui ha sbagliato ed ha concluso male la cosa passando dalla parte del torto. Su quello non si può dire nulla. Che lui però sia arrabbiato e che ti voglia schivare ha perfettamente ragione ci sta tutta”.

Silvestri ha rimproverato Alex Belli per il suo modo teatrale e pungente di replicare ad Aldo Montano: “Ha visto un confessionale tuo brutto. Il tuo confessionale sembrava una vera cattiveria. Questo te lo dico da esterno e non da amico. Sei stato teatrale, ma tanto pungente. […] Guarda le mie liti con Andrea e Raffaella, io odio le liti che finiscono in modo così tanto aggressivo e stamani tra voi è successo. Non c’è stata sportività da parte sua, lo confermo. Tu sei stato educato, ma cattivello e pungente. Devo dirti la verità. Tu hai detto le cose con educazione, ma da far venire il nervoso. Se lui ti avesse risposto in modo pungente come il tuo sarebbe stato perfetto e invece no. Dopo purtroppo è sfociata in un’altra roba ed ha sbagliato”. La tensione tra Montano e Alex Belli rischia di far saltare gli equilibri all’interno del gruppo. Cosa succederà?

