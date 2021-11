Aldo Montano e Alex Belli, lite infuocata al GF Vip: “Testa di caz*o”/ Rissa sfiorata

Mattinata di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo una puntata che ha portato a galla l’opinione che Alex Belli ha di Aldo Montano, nella casa di Cinecittà è stata sfiorata la rissa. Tutto è cominciato da un saluto di Alex Belli. Nel vedere Montano raggiungere il tavolo in veranda, l’attore lo ha salutato con un “ciao man, come stai?”. Una domanda che ha letteralmente fatto infuriare Montano che ritiene che sia impossibile tornare al rapporto che avevano prima poche ore dopo il confessionale che ha visto ieri sera.

“Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia”, risponde l’attore. “Non faccio recite. Ti reputo veramente un cog*ione”, ribatte il campione. “E’ uscito l’Aldo che volevo io”, stuzzica Belli. “Grande mi hai provocato”, dice ancora Montano. “Allora che vogliamo fare? Saliamo su una pedana insieme?”, chiede l’attore scatenando la dura reazione di Montano che, visibilmente adirato, accetta la sfida.



Aldo Montano e Alex Belli, rissa sfiorata al Grande Fratello Vip 2021

Tra Aldo Montano e Alex Belli volano parole forti durante la lite con cui è cominciato il nuovo giorno nella casa del Grande Fratello Vip 2021. “Ti prenderei a schiaffi”, dice Aldo mentre Belli prova a smorzare i toni. “Io non faccio così. Non faccio recite. Prima dici una cosa e poi cambi. Io sono rancoroso e me la tengo dentro. Io so chi sono e non ho bisogno di fare la guerra con te”, dice ancora Montano.

“Questo è un game. I falsi sorrisi per depistare…” aggiunge ancora l’attore. “I falsi sorrisi li hai fatti te” sbotta Montano. I due arrivano così faccia a faccia e solo l’intervento degli altri concorrenti presenti in quel momento ha evitato il peggio. Montano si è poi calmato esortando gli altri concorrenti ad evitare d’intromettersi per non appesantire ulteriormente il clima.

