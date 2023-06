Giulia Accardi e Pierpaolo Pretelli insieme a Formentera?/ Il mistero della foto cancellata

Giulia Accardi in vacanza a Formentera, la foto in bagno “chiama in causa” Pierpaolo Pretelli

Al mondo del gossip basta poco per accendersi, ma alcuni protagonisti tra social e mondo dello spettacolo sembrano quasi tendergli la mano. Nelle ultime ore è letteralmente scoppiato il “caso” Giulia Accardi. La nota influencer si trova in vacanza a Formentera e tra momenti di relax e divertimento, condivide scatti e video del soggiorno ispanico. Tra le tante foto pubblicate, una in particolare ha fatto drizzare le antenne degli appassionati di cronaca rosa e riguarderebbe addirittura Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, crisi superata?/ La coppia di nuovo insieme e affiata, l'indiscrezione

Quale sarebbe il collegamento tra Giulia Accardi in vacanza a Formentera e Pierpaolo Pretelli? Di per sé, nessuno. Eppure, questa mattina l’influencer ha pubblicato una foto dopo sembra essere in compagnia proprio del fidanzato di Giulia Salemi. La notizia ha chiaramente fatto scalpore date le voci sempre più fitte di crisi tra i due. A riportare la notizia è stato il portale The Pipol Gossip su Instagram che ha anche pubblicato la foto “incriminata”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono ancora in crisi?/ Quel "like" galeotto…

Pierpaolo Pretelli nega: “Non sono io!”, ma intanto Giulia Accardi rimuove la foto…

Come anticipato, Giulia Accardi – secondo The Pipol Gossip – avrebbe pubblicato una foto in compagnia di Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi. Lo scatto vede l’influencer divertirsi nel bagno di un locale, ma verso destra si può notare qualcuno intento a fare i propri bisogni. La persona in questione potrebbe dunque essere – secondo la pagina – proprio Pierpaolo Pretelli. Per avvalorare la tesi, la pagina Instagram ha pubblicato una foto del giovane con un outfit praticamente identico a quello della persona in bagno con Giulia Accardi nel locale di Formentera.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati?/ Una clip alimenta i rumor sulla rottura

Pochi minuti dopo la pubblicazione, Giulia Accardi ha rimosso la foto dal suo account social destando ulteriori sospetti. Tempestiva è stata anche la smentita di Pierpaolo Pretelli che ha scelto di commentare proprio la notizia pubblicata dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. “Bellissimi dispiace dirvi che non sono io” – scrive il fidanzato di Giulia Salemi, con tanto di hashtag “mannaggiaavoi” – “Anche perché io la faccio solo con la porta chiusa”. Queste le parole di Pierpaolo Pretelli che dunque nega di aver condiviso quel momento con Giulia Accardi. Intanto, sempre la pagina Instagram, si domanda per quale ragione – assodata la svista – il contenuto sia stato prontamente rimosso. Come si dice in questi casi, ai posteri l’ardua sentenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA