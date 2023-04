Giulia Amodio si schiera con l’ex moglie di Hakimi/ “Quanta ignoranza, vergogna”

Ex moglie di Hakimi chiede il divorzio, ma lui intesta tutto alla madre: lo scoop

Secondo i giornali scandalistici francesi la moglie di Achraf Hakimi, Hiba Abouk, avrebbe chiesto il divorzio al calciatore. La donna, in seguito, avrebbe la metà degli averi dell’ex marito che avrebbe intestato tutto a sua madre. Questa scoperta è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Il particolare scoop è stato ripreso da Whoopsee che ha aggiunto: “Una furbizia che, se venisse confermata, non farebbe sicuramente piacere a Hiba Abouk. Il motivo del divorzio dei due, che condividono anche due figli, è legato a una brutta vicenda riguardante il calciatore. Hakimi, infatti, è stato indagato della procura di Nanterre, il mese scorso, dopo le accuse di una 24enne che ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dal calciatore. La Abouk, attrice spagnola di origine libica e tunisina, ha da subito espresso il suo appoggio alle vittime di violenze sessuali in un’intervista a El Pais, dopo aver avviato le pratiche per il divorzio dall’ex giocatore dell’Inter.”

Giulia Amodio, interviene a difese dell’ex moglie di Hakimi: le dichiarazioni

Giulia Amodio, moglie del calciatore Stefano Sensi, è intervenuta sulla questione. In effetti, Sensi e Hakami sono stati compagni di squadra per un periodo, quando il calciatore marocchino giocava ancora nell’Inter. La modella ha ripreso il passaggio di Whoopsee in cui si legge: “Una furbizia che, se venisse confermata, non farebbe sicuramente piacere a Hiba Abouk”.

Giulia Amodio si è schierata a favore dell’ex moglie di Hakimi e ha dichiarato contro il portale: “Che imbarazzo nel vedere tanta ignoranza… Una donna subisce un tradimento per altro dopo poco aver messo al mondo un bambino, per di più a seguito di uno stupro e voi state ad applaudire alla furbizia di lui nell’insabbiare i soldi per non dargli un euro? Ma ripigliatevi“. Questo il commento piccato della moglie di Sensi, contro chi ha diffuso la notizia.

