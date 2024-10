Diego Abatantuono sarà uno degli ospiti nella trasmissione Che Tempo Che Fa sul Nove, programma condotto da Fabio Fazio. L’attore racconterà alcuni aneddoti ed episodi della sua vita e della sua carriera lavorativa. Diego Abatantuono è sposato con Giulia Begnotti, andiamo a conoscere meglio e vedere chi è la moglie del noto attore italiano.

Perchè Riccardo Fogli lasciò i Pooh?/ Il vero motivo dell'addio

La seconda moglie dell’attore nato a Milano è una donna molto riservata e di lei si conosce davvero pochissimo. Ha account social, ma li usa sporadicamente ed è brava a evitare di rivelare cose relative alla sua vita. Più volte i giornalisti hanno provato a far sbottonare il marito riguardo la loro relazione, una relazione comunque davvero salda e che li ha portati al matrimonio dopo oltre 30 anni e due amati figli.

Massimo Ranieri, chi è la fidanzata Serena?/ L’ex compagna Franca Sebastiani: “Il calore del suo abbraccio…”

Diego Abatantuono e Giulia Begnotti si sono conosciuti dopo la rottura del matrimonio dell’uomo con Rita Rabassini, donna che ha dato a Diego la primogenita Marta (da qualche anno i due sono diventati anche nonni). I due vivono da oltre 33 anni insieme ma nella massima riservatezza e la donna è conosciuta per essere molto schiva e davvero riservata: dall’inizio della loro relazione non ha mai concesso un’intervista.

Giulia Begnotti, l’annuncio del matrimonio e tanto altro

Giulia posta pochissimo sui social e vediamo solo scatti insieme al suo compagno e scatti dei suoi cani. Diego e Giulia hanno due figli, Matteo di 29 anni e Marco invece di 27 anni. Giulia come suo marito ha una passione per gli animali e per le piante, posta spesso immagini di paesaggi naturali e di composizioni floreali.

Amadeus, chi è la moglie Giovanna Civitillo/ "Con Ama la mia carriera è finita", un amore e tanti rimpianti

Sebbene i due stiano insieme da tanti anni, la coppia si è sposata solo nel 2021 ed è stato Diego ad annunciarlo – nella riserbatezza assoluta – confermando il rumors durante la presentazione di un film. In un’intervista ad Oggi di qualche anno fa Abatantuono confermò: “E’ vero, io e Giulia siamo convolati a nozze, scusateci se non vi abbiamo avvisato”. La donna non ha mai rilasciato dichiarazioni e accettato scatti dai fotografi.

Pochi post e messaggi ma Giulia è sempre apparsa (almeno via social) molto affettuosa nei confronti del compagno e la coppia – questo Abatantuono lo avrebbe confermato – è più unita che mai. Data di nascita sappiamo che è Giulia è nata il 20 Marzo, ma non si conosce l’età precisa della donna. Un grande amore e un rapporto che prosegue da anni.