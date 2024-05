Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash/ Hanno già avuto due figlie, ma desiderano ampliare la famiglia

Il cantante della band The Kolors, Stash, è fidanzato? Sì lo è, anche se sarebbe meglio definire Giulia Belmonte, questo il nome della ragazza, la sua compagna. I due infatti hanno già due figlie, di 2 e 4 anni e stanno insieme dal 2019.

Chi è Giulia Belmonte, fidanzata di Stash

Giulia Belmonte è nata a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, il 13 agosto 1995. La ragazza, aveva solo 15 anni quando ha cominciato a lavorare nel dorato mondo della moda e nel 2013 ha vinto il concorso di Miss Abruzzo, approdando in seguito alla finale di Miss Italia.

Oltre alla passione per la moda, Giulia, ha studiato tanto, si è laureata in Scienze della comunicazione a Milano e ha preso il tesserino di giornalista.

Ha partecipato a diversi programmi, quali Tacco 12 sull’emittente La5, oltre ad alcuni format di costume e società su Milano, così come rivela Trend Online. Belmonte ha lavorato anche per altre reti televisive come TV 7 Gold e Telenova, dove lavora dal 2018. La ragazza è anche Beauty consultant per il famoso marchio Douglas, mentre il suo modello di riferimento è Monica Bellucci: Giulia sogna una carriera nel mondo dello spettacolo proprio come il suo idolo. Il suo profilo Instagram seguiro da circa 267.000 followers, dove posta di tutto.

La storia d’amore con Stash: la coppia punta ad avere una famiglia numerosa

Stash e la sua fidanzata Giulia Belmonte (al secolo Antonio Fiordispino) formano una coppia affiatata dal 2019 e nel 2020 sono diventati genitori di Grace, mentre nel 2022 è arrivata la secondogenita Image. La nascita delle due figlie ha rappresentato un ulteriore tassello importante nella storia della giovane coppia che, a quanto pare, è più felice che mai.

Dopo il concerto al Forum d’Assago del 4 aprile, Giulia ha dichiarato sul suo profilo di essere tanto fiera del compagno e di non riuscire a descrivere con le parole tutto quello che prova, stando anche a quanto riportato da Mediaset Infinity.

I due ragazzi non disdegnano di dichiararsi reciprocamente il loro sentimento e sono desiderosi di allargare ulteriormente la loro famiglia quanto prima.











