Dario Iaculli è uno dei membri del Gruppo The Kolors e sarà tra i protagonisti della prima puntata di This is Me, trasmissione in onda su Canale 5 e che vede la conduzione di Silvia Toffanin. Dario Iaculli è un subentrato all’interno della band visto che è all’interno dei The Kolors solo dal 2022, quando prese il posto dell’ex bassista della band Daniele Mona. Andiamo a vedere chi è Dario Iaculli.

Dario Iaculli è nato a Gravina, un paese nella provincia di Bari anche se non è nota la sua data di nascita. Prima di entrare nella band non molti sanno che già prima aveva collaborato partecipando come batterista (diciamo una sorta di sostituto) ad alcuni eventi della band e nel 2022 è entrato in maniera ufficiale.

Nel 2023 Dario Iaculli ha preso parte all’album Italodisco, album che ha avuto numeri da capogiro e che ha portato nuovi record alla band. Una carriera quella di Dario che ha avuto successo già prima del suo avvento alla band e che lo ha visto studiare musica presso il Saint Louis College di Roma e il SAE Institute. Non solo in quanto è attivo in vari ambiti e progetti musicali.

Dario Iaculli e come è nata la passione per la musica

Dario Iaculli ha fondato negli anni il Bluescore Studio ed è fondatore del locale Supernove, poi ha sempre vissuto la sua vita privata nel massimo riserbo ma tramite i social sappiamo che vive a Milano e che ha un grande legame di amicizia con Stash ed Alex Fiordispino, gli altri membri dei The Kolors. Per quel che riguardo l’amore Dario è fidanzato con una ragazza di nome Berenice ma sappiamo che la donna è distante dal mondo dello spettacolo.

Abbiamo conosciuto meglio Dario in occasione di Sanremo 2024 dove per la prima volta è salito sul palco dell’Ariston e si è raccontato meglio ai microfoni del Corriere: “ItaloDisco Hit? Non abbiamo mai pensato a ragionare di creare una hit e sicuramente non ce lo aspettavamo. Sicuramente questa cosa ci ha travolti piacevolmente”.

L’uomo ha inoltre svelato come è nata la sua passione per la musica: “Non ho iniziato giovanissimo, avevo 11 anni e mi sono avvicinato a questo mondo grazie a mio fratello. Grazie a mio fratello ho capito che ero portato. La Puglia? Mi sento legato alla mia terra, ho imparato tanto li e quando abbiamo dei Live nella mia terra sono sempre molto felice”.