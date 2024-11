Daniele Mona è un bassista che ha fondato i The Kolors nel 2009 insieme ad Alex Fiordispino, Stash e Tammaro ed ha per anni preso parte come una delle colonne della band. Poi però ha dovuto dire addio e probabilmente i membri rimasti dei The Kolors parleranno di questo a This Is Me, programma che andrà in scena mercoledi 20 Novembre e che vede la conduzione di Silvia Toffanin.

Chi è Dario Iaculli a This is Me/ Ha una fidanzata? La passione per la musica e l'approdo ai The Kolors

Daniele Mona suona fin da piccolo basso e percussioni, oltre a ciò è un esperto di talk box e usa il sintetizzatore. Per diverso tempo è stato fidanzato con Paola Marotta, una delle concorrenti di Amici 2014 e fu proprio lei ad annunciarlo in maniera simpatica attraverso i social. Una grande passione per la musica e per anni ha fatto parte della band.

Alessandro Alex Fiordispino a This is Me, chi è / Ha una fidanzata? I The Kolors e uno strano cambio look

Nell’Ottobre del 2022 in maniera abbastanza sorprendente l’uomo ha fatto un annuncio sui social insieme alla band ed ha comunicato l’addio. Al suo posto la band ha chiamato Dario Iaculli ma andiamo a vedere il motivo per cui ha deciso di abbandonare la band musicale.

Daniele Mona e l’addio ai The Kolors

L’artista ha svelato i motivi del suo addio chiarendo che lascia i The Kolors ma non la musica e l’uomo spiegò in un lungo post social: “Qualche giorno fa c’è stata l’ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarci tutti. Purtroppo per me questa è stata anche l’ultima volta ai The Kolors”. Tredici anni insieme ed una carriera incredibile che li ha resi famosi.

Chi è Giulia Belmonte, compagna di Stash dei The Kolors/ “Le parole sono un limite per un amore così forte…”

Un rapporto che è rimasto unico negli anni e anche dopo l’addio gli uomini sono rimasti in ottimi rapporti, ciò testimonia che non c’è stata nessuna lite tra i motivi dell’addio del gruppo: “Auguro il meglio ai miei fratelli, sono sicuro che in futuro condivideremo nuovamente uno studio di registrazione, una sala prove ed un palco”. L’uomo ha chiarito la situazione spiegando:

“Per me è purtroppo è arrivato di chiudere il mio capitolo The Kolors e iniziarne uno nuovo, per me è arrivato il momento di prendere un’altra strada. In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose”, chiarendo cosi i motivi di questa rottura e di un rapporto terminato ufficialmente. Il rapporto tra loro è rimasto comunque negli anni solido e semplicemente Daniele ha deciso di prendere altre strade.